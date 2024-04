Grande Fratello Vip, volano stracci tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi

Gossip TV

Botta e risposta tra le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6. L'amicizia finita tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi.

Durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon vincitrice del reality show, avevano instaurato una bella amicizia che tuttavia fuori dalla Casa è naufragata del giro di pochi mesi.

Grande Fratello, Nikita Pelizon replica ad Antonella Fiordelisi

Antonella, nel corso di più di un'intervista che ha rilasciato di recente, è tornata parlare di Nikita facendo presente che per via di alcuni aspetti caratteriali, lontano dai riflettori del reality, non si sono trovate. A Casa Chi, la Fiordelisi è tornata a parlare della Pelizon, questa volta approfondendo la questione:

Io in realtà le voglio molto bene, ho bei ricordi di lei non c’è stata a livello caratteriale dopo il programma, ma non la trovo una cattiva persone, non ci siamo più sentite. Le ho scritto due mesi fa non ha risposto. lo sono molto autoironica, magari ha pensato la sfottessi taggandola in un video divertente suo, le ho scritto tipo sembri una pazza e lei si è sentita offesa e da lì niente. Abbiamo modi diversi di scherzare. lo con le mie amiche faccio così e non si offendono.

Insomma, stando a quanto riferito dall'ex gieffine e attuale concorrente di Pechino Express (l'ex gieffina partecipa in coppia con la modella argentina Estefania Bernal) Nikita si sarebbe offesa dopo una battuta ironica di Antonella. A queste dichiarazioni è giunta ieri la replica della Pelizon, piuttosto velenosa e polemica:

"Perché fare delle scuse pubbliche quando si può parlare di fraintendimenti? Altro che Casa del Grande Fratello… Casa Chi?"

