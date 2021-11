Grande Fratello Vip, volano stracci tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni! (VIDEO)

Gossip TV

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni litigano furiosamente al Grande Fratello Vip.

Non si placa la discussione tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, che continuano a litigare dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Stanco degli attacchi dell’ex tronista di Uomini e Donne, l’imprenditore mette un freno e dichiara di non voler più parlare con lei fino alla fine dell’esperienza a Cinecittà.

GF Vip, nuovo scontro tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Dopo aver ricevuto una Nomination da Jessica Selassié per colpa di Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni ha perso le staffe e si è scagliata contro l’imprenditore. Nella casa del Grande Fratello Vip si respira tensione tra i due concorrenti ma questa volta Gianmaria non ha intenzione di farsi da parte e clamare Sophie. Mentre sono intenti a collaborare per un progetto assegnato dalla redazione, Codegoni si scaglia contro Antinolfi e lo accusa di essere un falso manipolatore.

“Io non voglio avere più nessun rapporto con te. Io non ho detto a Jessica nulla di diverso, poi concludiamo e ci parliamo a dicembre. Era una cosa tra me e te, non c’era bisogno di dirlo alle persone e ti ho chiesto di tenerla per noi. Tu hai mancato di rispetto a me, parlando di una cosa che ti ho chiesto di tenere per noi. Ne hai parlato anche con Soleil che farebbe di tutto per tirarmi m***a addosso, ieri hai fatto anche la sparata maleducata”, ha sbottato Gianmaria. “Non contestualizzi le parole e dimentichi quello che ti si dice. Ti dico che non mi piaci, ti tengo la mano per cinque minuti perché mi sento in colpa e tu non capisci. Io ti ho detto che mi dispiaceva di essere stata dura. Riesci a far finta che io non esista qui dentro?”, ha chiesto l’ex tronista di Uomini e Donne visibilmente alterata.

“Se tu vuoi posso pure non dirti buongiorno e buonasera. Tu sei stata la prima a non rispettarmi, sei andata a parlare di una cosa che avevo chiesto di non dire perché era una cosa nostra”, ha concluso Gianmaria mentre Sophie rimane certa del fatto che l’imprenditore abbia giocato sporco. Tra i due è veramente tutto finito?

