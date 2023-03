Grande Fratello Vip: volano stracci tra Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini, fratello di Luca

Gossip TV

Un tweet ironico di Daniele Dal Moro ha scatenato una risposta al vetriolo di Gianmarco Onestini, il fratello di Luca.

Dopo la squalifica di Daniele Dal Moro al Gf Vip, avvenuta lo scorso 17 marzo, Daniele Dal Moro è tornato molto attivo sui social.

Gf Vip, botta e risposta al veleno tra Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini

Sul suo profilo Instagram, ha condiviso inizialmente alcune Ig Stories puntando il dito contro il reality show che sembra lo abbia squalificato per un comportamento piuttosto innocuo e scherzoso nei confronti di Oriana Marzoli, poi dedicando un post proprio a quest'ultima e infine ieri in cui ha annunciato di raccontare alcuni retroscena sul programma che mette in atto provvedimenti non equi nei confronti dei concorrenti.

E non è finita qui perché, qualche ora fa, Daniele ha postato su Twitter una foto con degli occhiali da sole ed il suo dito ad indicarli. Nella didascalia ha scritto: “SPOILER : Onestini ora sta distante da bebè perché troppo impegnato a ritrovare i suoi occhiali”.

Il cinguettio del veronese ha però suscitato l'ira di Gianmarco Onestini, il fratello minore di Luca.

“Continua a comportarti così Daniele e sarai sempre l’ultima scelta …per chiunque”.

Un tweet piuttosto velenoso quello di Gianmarco al quale Daniele ha replicato specificando che la sua era una semplice battuta:

Gianmarco era solo ironia.Gli occhiali di tuo fratello sono di plastica e valgono forse 10 euro..Se mandi iban faccio un bonifico.Un beso cariño

SPOILER : onestini ora sta distante da bebè perché troppo impegnato a ritrovare i suoi occhiali. #oriele #badenzzzers #gfvip7 pic.twitter.com/IsICJummMU — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 19, 2023

un beso cariño 💋 — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 20, 2023

