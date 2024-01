Grande Fratello, dopo il ritiro forzato di Beatrice Luzzi scattano le polemiche: alcuni gieffini volevano fare l'aperitivo

Gossip TV

Beatrice Luzzi, grande protagonista dell'attuale edizione del Grande Fratello ha dovuto abbandonare la Casa a causa della morte del padre. Le reazioni dei suoi ex compagni d'avventura fanno discutere e infuocano i social.

L'attrice romana Beatrice Luzzi, grande protagonista dell'attuale edizione del Grande Fratello ha dovuto abbandonare la Casa a causa della morte del padre d Paolo Luzzi, venuto a mancare la notte scorsa dopo essere stato ricoverato qualche giorno fa, a causa di un malore.

Grande Fratello, la Casa si divide sul ritiro e il dolore di Beatrice Luzzi

Sui social è partito un immediato cordoglio nei confronti di Beatrice, tra cui anche commenti di ex noti gieffini che hanno espresso la loro vicinanza all'attrice la cui assenza nella Casa si farà decisamente sentire per tutti. La Luzzi era senz'altro la candidata alla vittoria, essendo sostenuta dalla gran parte dei telespettatori che nei televoto l'ha sempre favorita con un numero di preferenze davvero considerevole

Nella Casa, alcuni gieffini hanno dimostrato un'immediata vicinanza nei confronti del dolore della Luzzi e del suo ritiro. Fiordaliso, Vittorio, Sergio, Rosy, Monia, Greta e Federico sono rimasti in silenzio e alcuni di loro non sono nemmeno riusciti a trattener le lacrime. In netto contrasto con la reazione di Letizia, Perla e Paolo che pensavano ad organizzare l'aperitivo. Il Grande Fratello ha deciso tuttavia di annullarlo e Anita Olivieri ha chiesto di poter vedere almeno un film comico per non annoiarsi. Il loro atteggiamento è stato condannato duramente da parte del web che ha accusato i ragazzi di non mostrare minimamente empatia davanti ad un evento tragico come quello accaduto a Beatrice.

I ragazzi in casa l’hanno appena saputo zia fiorda Rosy e Vittorio piangono, la reazione diversa dei due gruppi. #GrandeFratello pic.twitter.com/tnBXZuMB6q — 𝙢𝙖𝙧𝙮 ❄️ (@cuorebianko) January 3, 2024

La pluriraccomandata si lamenta che non faranno feste e aperitivi e al posto di stare buttata su un divano vorrebbe un film comico.

Questa è tre mesi che non fa un cazzo dalla mattina alla sera ma ora si lamenta proprio questa settimana #GrandeFratello pic.twitter.com/6Mf4e2TmUO — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) January 3, 2024

