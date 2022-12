Grande Fratello Vip, Vittoria Deganello commenta l'entrata dell'ex cognata Nicole Murgia

Gossip TV

Dopo la bufera scatenatasi tra Vittoria Deganello e l'ex cognata Nicole Murgia, la prima torna a commentare l'entrata al GFVip dell'ex cognata e non le ha mandate a dire. Ecco cosa ha detto.

Nell'ultimo periodo, tra Vittoria Deganello e Nicole Murgia non corre buon sangue: in passato, le due erano non solo ottime amiche, ma anche cognate, dato che la prima era stata fidanzata con il fratello di Nicole, il calciatore Alessandro Murgia. Dal breve flirt, conclusosi in estate, nascerà tra qualche mese una bambina che, però, Alessandro Murgia non ha mai voluto riconoscere.

Vittoria Deganello, le sue parole ai rumors sull'entrata di Nicole Murgia al GFVip

Solo qualche giorno fa, le due ex cognate si erano fatte la guerra sui social a suon di commenti e storie Instagram, quando Vittoria Deganello aveva risposto al commento di un hater, incolpando Murgia e accusandola di aver creato un profilo falso con cui offenderla e diffamarla. La risposta non si era fatta attendere e Nicole Murgia aveva affermato che: "non ho nessun bisogno di creare account fake per risponderti. Quello che avevamo da dire l'abbiamo detto, sei tu che non hai mai cercato un confronto".

A quanto pare, infatti, Vittoria Deganello sta affrontando la gravidanza da sola, visto che il padre della bambina che aspetta non ha voluto saperne nulla e, anzi, le avrebbe chiesto di abortire. Secondo quanto riportato da Nicole Murgia, invece, l'ex cognata non avrebbe cercato alcun confronto con lei o la sua famiglia e sta continuando a sputare veleno su di loro. Una situazione spiacevole, a cui si sta aggiungengo un altro carico: i rumors sull'entrata nel GFVip di Nicole Murgia.

Il web è impazzito alla notizia dell'arrivo di nuovi vipponi all'interno della casa e tra loro potrebbe esserci proprio la sorella di Alessandro Murgia. Vittoria Deganello non ha resistito e ha pubblicato una serie di stories sul suo account Instagram dove commentava la notizia. Non si è sbilanciata poi molto, ma quello che ha detto è stato sufficiente per capire che tra le due donne il fuoco è tutt'altro che spento.

Infatti, nelle varie storie, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha affermato che questa notizia la lascia indifferente, lei è serena, sa qual è la verità ed è sicura che prima o poi tutto verrà a galla. Ha anche commentato, dicendo che dopo poche storie già erano iniziate le chiamate di minaccia e che non vedeva l'ora di osservare gli sviluppi dellastoria, perché avrebbe lasciato tutti senza fiato.

