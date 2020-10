Grande Fratello Vip verso la Chiusura immediata: il Codacons stringe la morsa e pretende una Sanzione

Gossip TV

Il Codacons denuncia i messaggi veicolati nella Casa del Grande Fratello Vip e, dopo la frase sessista di Mario Balotelli, chiede la chiusura immediata del reality show di Alfonso Signorini.

Continua a far discutere la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le esternazioni razziste e omofone che hanno fatto discutere, le affermazioni sessiste di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello hanno costretto il Codacons a scendere il campo. Il reality show di Alfonso Signorini rischia la chiusura anticipata?

Grande Fratello Vip, il reality show rischia la chiusura anticipata?

Mario Balotelli ha sancito il punto di non ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip. Il calciatore ha usato frasi shock con Dayane Mello, che hanno indignato tutti. Nonostante il fratello di Enock Barwuah si sia scusato pubblicamente, spiegando di non aver intenzionalmente usato frasi sessiste in quanto rispetta profondamente le donne, il pubblico non sembra essere disposto a perdonare. Dalla parte del pubblico si è schierato anche il Codacons che, questa volta, minaccia provvedimenti seri contro il reality show e contro Mediaset. Carlo Renzi, presidente del Codacons, ha fatto sapere di aver intenzione di prendere provvedimenti, soprattutto alla luce del fatto che la battuta sessista è stata fatta da Balotelli proprio davanti ad Alfonso Signorini che non ha saputo intervenire immediatamente. Osservazione che è stata fatta anche dal popolo del web, piuttosto infuriato con il presentatore e per la caduta di stile del calciatore.

Il Codacons pronto a far chiudere il GFVIP

Stavolta è stato superato ogni limite e non bastano certo le scuse del giocatore per cancellare quanto avvenuto. Trasmissioni come il Grande Fratello Vip non sono solo estremamente diseducative, ma anche potenzialmente pericolose. Lanciano messaggi sbagliati ai giovani e li inducono a comportamenti sbagliati. Non c’è da meravigliarsi se in Italia crescono gli episodi di bullismo e violenza - scrive Renzi - Specie contro le donne, considerato che la tv generalista diffonde sempre più spesso messaggi violenti, sessisti e volgari. Pertanto il Codacons chiede ai vertici Mediaset di disporre la chiusura immediata del programma. E presenterà lunedì un esposto contro il Grande Fratello Vip chiedendo di aprire una istruttoria ed elevare una salata sanzione contro l’azienda.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip chiuderà i battenti prima del tempo? Mentre i telespettatori criticano Signorini, nella Casa scoppia una lite furibonda tra Enock e Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta non ha dimenticato le parole di Mario e mette gli inquilini davanti ad un'evidenza: si parla di sensibilità a sproposito.

