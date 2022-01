Grande Fratello Vip, Valeria Marini: "Rendiamo immune Katia per salvarla"

Gossip TV

La strategia della showgirl per proteggere la soprano dalla probabile nomination.

C'è molta attesa per la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. Gli autori e il conduttore del reality Alfonso Signorini, si dovranno pronunciare sul destino di Katia Ricciarelli. Quest'ultima è preoccupata di finire in nomination proprio per l'ostilità di alcuni concorrenti nei suoi confronti.

Gf Vip, Valeria Marini: "Rendiamo immune Katia per salvarla"

La soprano non vuole essere nominabile e non vuole che il pubblico possa giudicarla.

"Dobbiamo fare un cordone ragazzi, perché altrimenti ci sbranano. A me m'ammazzano. Io non voglio mica andare davanti al pubblico. Io spero di essere un'altra volta immune e che vada via (riferendosi a Nathaly). È una energia negativa".

Parole che hanno convinto Valeria Marini a chiedere ad altri gieffini di regalare l'immunità alla Ricciarelli. Con il discusso meccanismo dei preferiti, Katia, come in altre occasioni, potrebbe essere infatti immune dalle nomination. Ecco il piano architettato dalla Marini per salvare la Ricciarelli:

"A questo giro dobbiamo farle una protezione, dobbiamo farle scudo tutti, con Barù, con Davide, tutti, perché comunque l'hanno puntata proprio. Va messa tra i preferiti della casa. La mettiamo nei preferiti e la rendiamo immune. Siamo noi (lei, Carmen Russo e Manila Nazzaro), poi serve Barù, Giucas Casella, Kabir Bedi. Va detto a Kabir, così Katia è immune altrimenti va in nomination. Stanno aspettando Katia in nomination".

Se dunque non ci sarà nessun provvedimento nei confronti della cantante, è già previsto un piano B per salvarla da un'eventuale televoto che potrebbe condannarla all'eliminazione.

