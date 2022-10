Grande Fratello Vip, urla e offese per Carolina Marconi fuori la casa: lei replica così

Gossip TV

Carolina Marconi finisce nel mirino degli haters per quanto accaduto con Marco Bellavia al Grande Fratello Vip, e riceve urla e offese fuori dalla casa di Cinecittà.

Carolina Marconi ha deluso un po’ tutti, mostrando pochissima umanità nei confronti di Marco Bellavia e della sua richiesta di aiuto tutt’altro che silenziosa. La concorrente del Grande Fratello Vip ammette di aver ascoltato le urla fuori dalla casa di Cinecittà, incassando così gli insulti.

Grande Fratello Vip, Carolina Marconi replica alle offese

Il caso Marco Bellavia ha mostrato un lato nuovo di molti concorrenti del Grande Fratello Vip, lasciando delusi gli spettatori che si sarebbero aspettati maggiore umanità soprattutto da alcuni gieffini in virtù delle loro difficile storie personali. Carolina Marconi finita nel mirino della fan e portatrice di verità Regina de Roma, fan poi fermata dalla Polizia dopo aver cercato di fare irruzione a Cinecittà e aver urlato offese e insulti ai concorrenti responsabili dell’addio di Marco. Poche ore fa, come riporta Biccy, Carolina ha confermato di aver ascoltato le urla alla perfezione, replicando così alle offese:

“Ma sì, anche a me hanno detto di tutto. Sì certo dico adesso, come l’altro giorno. Mi hanno anche urlato da fuori che sono lo schifo d’Italia. Ci sarà sempre chi ti giudica questo ricordatelo. Può dispiacerti ma alla fine sei tu che ti conosci e sai chi sei e cosa hai fatto”.

Sebbene il pubblico ritenga che Carolina abbia mostrato poca umanità, è anche vero che l’insulto ricevuto è forse troppo spinto per parlare di una donna che nella vita ha sofferto così tanto e si è rialzata. Nel frattempo, Marconi è ai ferri corti con Wilma Goich ma anche con Patrizia Rossetti: quest’ultima, infatti, l’accusa di non essere una persona limpida e di fare giochetti per risultare una donna pura e incontestabile. La tensione è alle stelle e si attendono nuovi scontri prima della puntata di questa sera su Canale 5.

