Grande Fratello Vip, un'ex vippona difende Wilma Goich e la sua passione per Daniele Dal Moro

La simpatia di Wilma Goich e Daniel Dal Moro ha scatenato un maremoto di commenti sul web, la maggior parte dei quali poco gentili verso la vippona 77enne. A difenderla è intervenuta un'ex vip del GF, Eleonora Giorgi. Ecco cosa ha detto.

Nella casa del Grande Fratello Vip sono nate, nel corso degli anni, tantissime coppie, alcune anche molto stravaganti e insospettabili. Ma, nessuna come quella formata da Wilma Goich e Daniele Dal Moro. In realtà, di coppia non si può parlare dato che l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha educatamente rifiutato le avanches della vippona, con cui si è scambiato un dolce bacio in confessionale.

GFVip, Eleonora Giorgi difende Wilma Goich dalle polemiche

Tuttavia, in molti sul web si sono mostrati indignati che una donna di 77 anni provasse un'attrazione così palese per un ragazzo tanto più giovane e, soprattutto, che lo manifestasse apertamente. Al contrario, invece, anche l'ex marito della Goich, Edoardo Vianello si è detto contento che l'ex moglie abbia preso questa cotta giovanile, che dimostrava che la vippona non era indifferente affatto al fascino maschile.

In soccorso di Goich è intervenuta anche Eleonora Giorgi: la madre di Paolo Ciavarro, in un'intervista a Novella 2000, si è dichiarata entusiasta che Wilma Goich abbia deciso di assecondare il suo interesse per il bel vip, anche se non ricambiata:

"Ode a Wilma, che segue i propri slanci emozionali a dispetto delle sue 77 primavere. Le nostre nonne venivano messe a letto dopo i 50 e concepite quali esseri asessuati, oggi le cose sono ben diverse. Il cuore non ha età, è bene che il mondo lo accetti una volta per tutte"

Per Giorgi, la vippona è l'emblema di un fenomeno che si sta diffondendo e che porterà a normalizzare sempre di più questo tipo di relazioni. Anche Eleonora Giorgi, dopotutto, durante l'esperienzal GFVip di qualche anno fa provò attrazione per uno dei coinquilini della casa, Stefano Sala. Anche lui molto fascinoso e più giovane di lei, ma come ha sottolineato nell'intervista: "I sentimenti non imbiancano".

Non è raro, ha proseguito, che molti ragazzi più giovani si invaghiscano di donne più mature di loro e che le vedano rassicuranti e materne. Lei stessa non esclude, se particolarmente presa, di potersi innamorare di un uomo più giovane di lei.

