Grande Fratello Vip, un ex gieffino ha ritrovato l'amore: le ultime indiscrezioni

L'ex discusso concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria, ha finalmente ritrovato l'amore dopo la rottura con l'influencer Antonella Fiordelisi: "Non è la figlia di Anna Pettinelli, è sconosciuta".

Lo speaker radiofonico Edoardo Donnamaria è finito nuovamente al centro del gossip. Il motivo? Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, l'ex concorrente della settima e discussa edizione del Grande Fratello Vip avrebbe finalmente ritrovato l’amore dopo Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria ha ritrovato l'amore!

Un ex amato e chiacchierato protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip si è fidanzato. Stiamo parlando di Edoardo Donnamaria. A lanciare lo scoop è stata Deianira Marzano nel corso dell'ultima puntata della trasmissione in onda su Radio Marte. Stando a quanto riportato dall'esperta di gossip ai microfoni di Gabriele Parpiglia, pare che il romano abbia trovato l'amore tra le braccia di una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo:

Edoardo Donnamaria l’ha confermato. È fidanzato con questa ragazza. Lui vuole però tenerla nell’ombra perché non vuole inserirla in questo tritacarne. No, non è la figlia di Anna Pettinelli, non è conosciuta.

Sarebbe invece single Antonella Fiordelisi, che però si è rivista di recente con il suo ex Mariano De Matteis. La nota influencer ed ex concorrente indiscussa della settima edizione del Gf Vip ha spiegato che l'imprenditore è uno dei suoi pochi ex con cui ha mantenuto buoni rapporti proprio perché non è mai stato invidioso di lei a differenza degli altri. Un'affermazione che, a molti, è sembrata una velata frecciata nei confronti di Donnamaria. Sarà così?

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: la storia al Gf Vip

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono conosciuti e innamorati nella Casa di Cinecittà durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare Nikita Pelizon. Il loro rapporto ha vissuto tanti alti e bassi e, pochi mesi dopo la fine del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è giunto al capolinea. I due ex gieffini hanno annunciato la rottura sui social deludendo migliaia di fan, che li hanno sempre seguiti e supportati. Ora lo speaker radiofonico sembra aver trovato nuovamente l'amore, anche se il nome della ragazza in questione rimane top secret, mente l'influencer sportiva è felicemente single.

