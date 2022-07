Grande Fratello Vip: un ex amato gieffino della sesta edizione cambia lavoro e diventa elettricista

Gossip TV

Un ex corrente della scorsa edizione del Gf Vip, si è presentato in una veste tutta nuova.

Abbiamo conosciuto Nicola Pisu, 32enne originario di Trento, figlio di Antonello Pisu e la celebre Patrizia Mirigliani nella sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Pisu, al suo debutto sul piccolo schermo, ha deciso di mettersi in gioco nella Casa più spiata d'Italia conquistando molto simpatie. La sua storia, caratterizzata da un passato particolarmente difficile a causa della dipendenza dalle droghe e il suo successivo invaghimento nei confronti di Miriana Trevisan, ha evidenziato aspetti molto sensibili del suo carattere che lo hanno reso uno degli ex gieffini più amati dell'edizione.

Nicola oggi ha deciso di dare un taglio netto al mondo del piccolo schermo presentandosi in una veste completamente nuova.

L'ex gieffino ha infatti postato un breve video sul suo account ufficiale di Instagram, affaccendato nel nuovo lavoro: elettricista per una impresa edile. "Nuova esperienza lavorativa" ha scritto Pisu nella didascalia, suscitando tanti commenti positivi e di congratulazioni per la sua nuova professione, decisamente lontana dalle luci della ribalta come quelle che si sono accese nella Casa e durante la sua avventura nel reality show targato Mediaset.

Un programma però che Nicola non rinnega affatto ma anzi rifarebbe con una nuova consapevolezza:

"Lo rifarei subito. Purtroppo il mio percorso è stato breve. – ha svelato a The Pipol Gossip – Vorrei rivendicare me stesso e quello che è stato. Ci tornerei, quindi, senza dubbi!

Di recente l'ex gieffino ha anche parlato del compleanno di Soleil Sorge e della grande delusione provata dopo di aver scoperto non essere stato invitato al suo compleanno:

Ci sono rimasto malissimo. Sono veramente triste di questa cosa. Ho provato a mandarle messaggi, ma lei non mi ha mai risposto. All’interno del “GF vip” avevamo un rapporto stupendo… Non capisco. Sono molto deluso. Ho scoperto che ha festeggiato in Puglia attraverso i social. Non è stato carino, però le voglio comunque bene.

