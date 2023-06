Grande Fratello Vip, tra i nuovi opinionisti Cristiano Malgioglio e Amanda Lear?

Gossip TV

Per la prossima edizione del Grande Fratello Vip si vocifera che tra i nuovi opinionisti ci saranno anche Cristiano Malgioglio e Amanda Lear. Ecco cosa sappiamo!

Per la nuova edizione del Grande Fratello Vip manca ancora qualche mese, ma già iniziano a circolare i nomi dei prossimi opinionisti: dopo l'abbandono di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, si sono diffusi i nomi di diversi esponenti del mondo dello spettacolo che potrebbero prendere il loro posto.

Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio e Amanda Lear tra i prossimi opinionisti?

Secondo TvBlog e Dagospia, tra i futuri opinionisti della nuova edizione del GFVip potrebbero esserci Cristiano Malgioglio e Amanda Lear tra i più papabili: il primo è reduce dall'esperienza come giudice della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi e ha già ricoperto il ruolo di opinionista nelle edizioni del GFVip condotte da Alessia Marcuzzi e Barbara D'Urso, mentre per Lear si tratterebbe di una prima esperienza in questo senso.

Lear avrebbe già dovuto partecipare alla trasmissione già l'anno precedente, ma poi alla fine venne confermata Sonia Bruganelli, mentre Malgioglio, al momento, sarà di nuovo giudice di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti, quindi, potrebbe non essere in grado di prendere parte anche al reality di Alfonso Signorini.

