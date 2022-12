Grande Fratello Vip, tra Ginevra ed Elettra Lamborghini ci sono stati passi avanti, lo conferma la gieffina

Gossip TV

Da quando è arrivata al Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini non ha fatto mistero del suo rapporto abbastanza freddo con la sorella Elettra. Sembra, tuttavia, che le cose siano migliorate, stando a quanto detto dalla gieffina. Vediamo cosa ha detto.

Fin dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini non ha nascosto di essere in pessimi rapporti con la sorella Elettra. Nel corso delle puntate aveva rivelato che la sorella non aveva mai rispsoto ai suoi appelli e che non si parlavano da due anni. Sembra, però, che la situazione sia cambiata totalmente e che un riavvicinamento tra le due sia avvenuto.

GFVip, disgelo tra Elettra e Ginevra Lamborghini?

Ginevra non ha mai reso chiari i motivi per cui si sono allontanate e anche quando era ancora nel programma e il conduttore Signorini le chiedeva della sorella, ha sempre risposto che purtroppo ignorava i suoi appelli per parlare. Addirittura, c'era stata una diffida di Elettra Lamborghini in diretta al Grande Fratello.

Un primo miglioramento era arrivato con la squalifica di Ginevra Lamborghini per il caso Marco Bellavia: come rivelato dall'ex gieffina, lei ed Elettra avrebbero ricominciato a parlarsi, sebbene la situazione sia ancora agli inizi. "Mi prendo quello che arriva, anche se è presto per dirlo, però un miglioramento c'è stato. Lei è dispiaciuta che sia uscita dal programma, ora va meglio" ha dichiarato l'amica di Antonino Spinalbese.

E, poi, nella puntata andata in onda lunedì sera, arrivata come ospite al GFVip, l'ex gieffina ha confessato a Nikita Pelizon che la sorella minore ha risposto ad alcuni messaggi, anche se molti sono stati solo visualizzati.

"La situazione è migliorata. Io cerco di essere presente con molto rispetto, perché non voglio essere invadente. Quando posso e me la sento le mando sempre il messaggino per dirle che la sto pensando e per chiederle come sta. Ci sono volte che mi risponde e volte che non lo fa. Però, il fatto che non mi risponda io l'accetto tranquillamente. Per me è come se avessi vinto il Grande Fratello."

