Grande Fratello Vip, torna Marco Bellavia

Marco Bellavia tornerà al Grande Fratello Vip: c'è la data ufficiale

E' ufficiale: Marco Bellavia tornerà al Grande Fratello Vip.

Gf Vip, Marco Bellavia e il lungo confronto con Signorini

Dopo il messaggio rivolto agli ex coinquilini e la promessa di ritrovarsi faccia a faccia con loro, l'ex conduttore di Bim Bum Bam, farà il suo ingresso nello studio nella puntata in onda giovedì 20 ottobre.

Come svelato in anteprima da Tv Blog, è previsto un lungo confronto con Alfonso Signorini nel quale l'ex gieffino racconterà dettagliatamene il suo stato d'animo prima e dopo la sua avventura al Gf Vip. Il conduttore aveva annunciato la sua presenza appena Marco fosse stato meglio, in seguito al crollo psicologico avvenuto nella Casa che l'ha costretto al ritiro.

Bellavia avrà modo di confrontarsi anche con gli ex compagni d'avventura probabilmente direttamente nel loft di Cinecittà. C'è grande attesa da parte dei telespettatori di rivederlo sul piccolo schermo in attesa della sua rivincita. Nonostante infatti sia stato isolato dalla gran parte dei concorrenti, Marco ha potuto contare sull'affetto e il sostegno di tutto il pubblico che si è schierato nettamente dalla sua parte, condannando senza esitare gli atteggiamenti intolleranti e insensibili che molti dei Vipponi hanno avuto nei suoi confronti.

Se il ritorno di Marco Bellavia è una certezza lo stesso non si può dire per Sara Manfuso. Nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo, l'ex modella e opinionista ha avuto modo di parlare del litigio avvenuto in diretta con Signorini, subito dopo il quale il padrone di casa l'ha cacciata dallo studio.

A proposito della lite con il conduttore, Sara Manfuso ha dichiarato:

"Rivedere quella scena è un’occasione mancata per far passare un messaggio importante. Mai ma mai mi sognerei di dire ‘Ciacci mi ha molestata’, io volevo dire altro. Volevo dire che delle volte il disagio interiore assume delle forme non immediatamente riconoscibili. Uno magari ha dentro dei mostri che gli altri non vedono. Volevo dire, caro Alfonso, anche io ho dei mostri. Perché non l’ho detto prima in confessionale? Perché io stessa ho delle reazioni che a volte fatico a gestire. Io da quando ho subito quella violenza ho difficoltà ad avere persone alle spalle. Avevo 17 anni… ero sotto il portone di casa, in pieno giorno..."

