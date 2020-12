Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi tradisce Stefania Orlando alle Nomination: lei scoppia il Lacrime

Gossip TV

Tommaso Zorzi stupisce il pubblico del Grande Fratello Vip, facendo il nome di Stefania Orlando durante le Nomination della Puntata.

Nel corso della ventiseiesima Puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip è accaduto l’impensabile: Tommaso Zorzi ha fatto il nome di Stefania Orlando durante le Nomination. Un colpo di scena assurdo, che l’influencer ha giustificato in modo convincente nonostante Alfonso Signorini sembrasse particolarmente divertito dalla sua scelta. Cosa è successo tra Stefania e Tommaso una volta conclusa la diretta?

Gf Vip, Tommaso Zorzi shock: il tradimento di Stefania Orlando

Tommaso Zorzi è il mattatore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, in grado di creare dinamiche anche quando si muove nell’ombra dietro le quinte, solare ma anche testardo e con un carattere a dir poco complesso. L’influencer milanese ha un folto numero di sostenitori ed è tra i Vipponi in lizza per la vittoria finale. Nella Casa più spiata d’Italia, Tommaso ha legato molto con Francesco Oppini, per il quale ha iniziato a provare qualcosa di più che una semplice amicizia. Un amore che, tuttavia, sembra non essere destinato a sbocciare dal momento che il figlio di Alba Parietti è felicemente fidanzato e ha intenzione di diventare padre il più presto possibile.

Il percorso di Zorzi al Gf Vip non sarebbe stato lo stesso senza la presenza di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Le due presentatrici hanno preso a cuore le fragilità di Tommaso e non hanno mai smesso di guidarlo e di sostenerlo, senza esimersi dal rifilargli qualche tirata d’orecchio quando necessario. Stefania e Maria Teresa, distrutta dopo il tradimento della figlia Guenda Goria, sono due punti di riferimento molto importanti per il gieffino, sebbene ogni tanto avvenga tra loro qualche piccola scaramuccia.

Tommaso Zorzi criticato dai fan del Grande Fratello Vip

Per questo, quando Zorzi ha fatto il nome della Orlando durante le Nomination, il pubblico è rimasto di sasso. Tommaso ha giustificato la sua scelta, confessando di aver nominato l’amica poiché ancora infastidito da una lite mattutina. La scusa dell’influencer non convince nessuno e il popolo del web si è ribellato, prendendo le parti della Orlando.

Conclusa la Puntata, Tommaso ha deciso di rivelare all’amica di averla nominata e lei è scoppiata a piangere visibilmente sconvolta. Zorzi ha chiesto al pubblico una punizione esemplare, chiedendo di essere eliminato dal momemento che anche lui è finito al televoto e assumendo un tono piuttosto drammatico. In lacrime, Stefania ha rassicurato l’amico che nel frattempo ha fatto una confessione ancora più sconvolgente, ammettendo che nelle Nomination aveva intenzione di fare il nome di Maria Teresa, Giulia Salemi o della Orlando: praticamente le persone a cui sostiene di essere più legato!

