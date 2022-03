Grande Fratello Vip, Stefania Orlando chiede ai fan di salvare Manila Nazzaro: è polemica

Gossip TV

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si espone a favore di Manila Nazzaro, chiedendo di salvarla in vista della Finale.

Questa sera sarà decretato il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip, che lascerà la casa dopo mesi di permanenza a Cinecittà e ad un passo dalla Finale. Nonostante abbia sempre osservato senza intervenire, questa volta Stefania Orlando non può non chiedere ai suoi numerosi fan di salvare Manila Nazzaro, finita al televoto contro Barù, scatenando così polemiche sui social.

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando dalla parte di Manila Nazzaro

C’è grande tensione per la Finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che incoronerà il vincitore assoluto della stagione più lunga nella storia del reality show di Canale5. Dopo mesi e mesi di reclusione, discussioni, flirt, simpatie e antipatie, tutti vogliono accaparrarsi un posto per la serata finale, puntando anche al ricco montepremi. Oggi, tuttavia, si decreta un nuovo eliminato, colui o colei che lascerà la Casa ad un passo dal sogno. Manila Nazzaro e Barù sono finiti al televoto finale e un’ex volto del Gf Vip ha deciso di esporsi per la prima volta dopo mesi, invitando i fan a salvare l’ex Miss Italia.

Stiamo parlando di Stefania Orlando, concorrente amatissima della quinta edizione del programma, che è scesa in campo a favore di Manila: “Sapete che non mi sono mai esposta a favore di nessuno in questo GF Vip, ma stavolta non riesco a tacere: Manila merita la finale, quindi votiamola”, ha scritto Stefania sui social. Immediata la reazione del popolo del web che si è diviso tra chi non trova nulla di male nell’esprimere una palese preferenza, dato che molti altri volti noti lo hanno fatto nel corso dei mesi, e chi trova scorretto cercare di portare voti a Nazzaro nel telefoto più cruciale della stagione.

Nel frattempo, mentre attendono di conoscere il loro destino, Manila e Barù stanno vivendo le ultime ore in maniera profondamente diversa. Mentre Nazzaro vuole serenità e si circonda di affetti, Barù finisce nel mirino di Sophie Codegoni, che proprio non apprezza il modo in cui sta trattando l’amica Jessica Selassié.

