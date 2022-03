Gossip TV

Questa sera, quarantaseiesimo appuntamento il Grande Fratello Vip, chi lascerà la Casa tra Giucas Casella, Sophie Codegoni, Antonio Medugno, Davide Silvestri e Miriana Trevisan?

Stasera, ci aspetta il quarantaseiesimo appuntamento il Grande Fratello Vip, in onda in prima serata su Canale 5 con il consueto doppio appuntamento settimanale. Mancano pochi giorni alla fine della sesta edizione che ha già consacrato due nomi come finalisti: Delia Duran e Lulù Selassié.

Grande Fratello Vip: stasera rischiano 5 concorrenti: ecco chi sarà eliminato secondo i sondaggi

Nella Casa i concorrenti sono ancora molti e anche questa sera ci sarà una doppia eliminazione, dopo quella di Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano. Nella puntata di questa sera, al televoto cinque concorrenti: Giucas Casella, Sophie Codegoni, Antonio Medugno, Davide Silvestri e Miriana Trevisan.

Guardando i numerosi sondaggi sulle preferenze, a contendersi il primo posto, ci sarebbero Antonio Medugno e Miriana Trevisan. Terza stazionaria Sophie Codegoni a cui segue Davide Silvestri e infine Giucas Casella. E' proprio quest'ultimo, l'illusionista e intrattenitore siciliano, a rischio di eliminazione.

Per quanto concerne Giucas e Davide, uno dei due concorrenti potrebbe comunque avere il biglietto di ritorno come quello che ha avuto la Trevisan grazie al quale è tornata nella Casa dopo la sua eliminazione.

Sarà dunque Giucas a lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip? L'appuntamento con la quarantaseiesima puntata del Grande Fratello Vip è per questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5. Scopri chi è il concorrente preferito secondo i sondaggi e bookmakers

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.