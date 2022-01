Grande Fratello Vip, stasera la sfida tra Soleil Sorge e Delia Duran: i risultati sorprendenti dei sondaggi

Gossip TV

Stasera, nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, si contenderanno un posto in finale Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella. Ecco cosa dicono i sondaggi.

Stasera, in prima serata su Canale 5, ci aspetta un nuovo appuntamento, il trentottesimo, con il Grande Fratello Vip. La sesta edizione del reality targato Mediaset, si appresta a chiudere i battenti il 14 marzo prossimo e nel corso puntata di questa sera, verrà decerato il primo finalista. Al televoto, per votare il preferito ci sono Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella.

Gf Vip: stasera la sfida tra Soleil Sorge e Delia Duran: i risultati sorprendenti dei sondaggi

Non ci sarà alcuna eliminazione come detto ma anzi il più votato sarà il primo finalista dell'edizione. La sfida è tutta tra le due acerrime nemiche, Soleil e Delia, protagoniste del triangolo con Alex Belli.

Soleil ha molto sofferto l'arrivo di Delia, trovandosi molti compagni d'avventura, tra i quali Manila, pronti non solo ad accoglierla ma anche ad avere un riscontro molto positivo come nuova inquilina. La Duran appare infatti collaborativa e gentile con tutti e nei confronti di alcune gieffine ha creato già un rapporto molto confidenziale e intimo. Tra Soleil e Delia non c'è stato un vero e proprio confronto, anche se, all'annuncio di Delia di voler lasciare Belli, la Sorge l'ha esortata a riflettere e non fare colpi di testa.

Ma cosa dicono i sondaggi relativi al preferito di questa sera? La risposta è abbastanza sorprendente. Anche se l'ex corteggiatrice ha perso molti consensi, sembrava la favorita per la votazione di questa sera ma, diverse proiezioni, la vedono attualmente sconfitta, Delia Duran è attualmente la concorrente più votata per il posto in finale. Ricordiamo però che il televoto sarà chiuso solo durante la diretta. Fino a quel momento dunque tutto potrebbe cambiare.

Dalle anticipazioni della puntata, ci sarà un nuovo capitolo del triangolo Soleil-Delia-Belli. All'ex gieffino verrà infatti letta una lettera scritta dalla Sorge che pare sia "molto appassionata". Come reagirà la modella venezuelana ? Nel corso di questa settimana, ha detto addio ad Alex. La Duran ha infatti affermato di essere finalmente una donna libera e si è tolta la fede.

