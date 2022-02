Grande Fratello Vip, stasera l'elezione del primo finalista: ecco chi è vantaggio nei sondaggi

Gossip TV

Oggi, lunedì 7 febbraio 2022, ci aspetta il quarantesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. A contendersi il primo posto in finale, Delia Duran, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro e nei sondaggi c'è una netta preferenza

Dopo la pausa sanremese, oggi, lunedì 7 febbraio 2022, torna il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip, in prima serata su Canale 5. Il reality, condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, è arrivato al quarantesimo appuntamento e questa sera ci sarà l'attesissima elezione del primo finalista della sesta edizione che si concluderà il 14 marzo prossimo.



A contendersi il primo posto da finalista, quattro concorrenti: Delia Duran, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro.

Come di consueto sono stati aperti numerosi sondaggi ufficiali con le prime proiezioni che decretano una netta preferenza. Al primo posto c'è Delia Duran, seguita da Davide. Al terzo Manila e infine la Ricciarelli a chiudere la classifica.

E come reagiranno i gieffini all'eventuale vittoria di Delia? A quanto sembra, non bene. Soleil Sorge e Davide hanno persino affermato che qualora la Duran fosse la prima finalista, lascerebbero la Casa del Grande Fratello Vip ma sarà difficile a credersi. Anche gli altri inquilini sono piuttosto convinti che la moglie di Alex non si meriti la finale avendo vissuto solo poche settimane all'interno del grande loft di Cinecittà.

Delia, dal canto suo, però, può attualmente contare su una elevato numero di sostenitori che hanno apprezzato la sua sensibilità, l'atteggiamento positivo e la sua ben predisposizione verso tutti.

Già nel corso dell'ultimo televoto quando la Duran ha battuto la Sorge, nella Casa ci sono stati parecchi malumori. "Ci meritavamo più io e te di andare in questa lista stasera [..] Si parla sempre di noi e siamo sempre al centro", aveva commentato Lulù con l'influencer italo-americana che perentoria le aveva risposto: "Non ti aspettare niente qui dentro dalle persone della Casa. Sono tutti bravi a dirti quanto meriti di stare in finale e quanto sei fantastica, poi però..."

