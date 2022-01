Gossip TV

Un messaggio per la giovane principessa: "Lulù, tutta l'Italia è con te, no al razzismo". LA soprano commenta: "Quante cagat*"

Poco fa, sopra la casa del Grande Fratello Vip, è sorvolato un aereo con in importante messaggio di solidarietà nei cofronti di Lulù Selassié, in riferimento alle ultime vicende vissute nel reality che l'hanno coinvolta: "Lulù, tutta Italia con te. No al razzismo."

Grande Fratello Vip, sopra la Casa vola un aereo per Lulù contro il razzismo, la brutta reazione di Katia Ricciarelli

Il messaggio è ovviamente un chiaro riferimento alle ultime vicende che hanno coinvolto la giovane principessa e Katia Ricciarelli che l'ha apostrofata con il termine"scimmia" e ha invitato Lulù a tornare nel suo paese. Frasi, quelle della soprano, che hanno scosso per giorni l'opinione pubblica e il popolo web che richiedeva, a gran voce, una squalifica per la soprano. Come è noto, la Ricciarelli non ha subito alcun provvedimento e tutto il cast nello specifico è stato rimproverato e inviato a moderare i termini.

Il pubblico del reality ha quindi organizzato e mandato un segnale evidentemente forte con annessa una presa di posizione chiara. Mentre molti compagni d’avventura hanno gioito nel leggere il messaggio indirizzato alla principessa, anche questa volta, la Ricciarelli ha riservato parole al veleno:

Mamma mia, quante ca**te, ragazzi! “Lulù, tutta Italia con te“. Meno male.

Anche Barù non ha potuto trattenersi dal dir la sua. Lo chef ha colto l'occasione di definire ipocriti tutti quei compagni d'avventura che si sono affrettati ad abbracciare Lulù, quando, in realtà, non hai mai condannato duramente le parole della soprano

Sì, andate tutti lì. Ipocriti!

