Grande Fratello Vip, sopra la Casa passa un aereo contro i Vipponi: le reazioni

Sopra le mura di Cinecittà, un messaggio polemico per gli attuali inquilini del Gf Vip. Le perplessità di Oriana Marzoli: "Ma veramente avete pagato per questo"

Complice l'aria di primavera a Roma, tutti i Vipponi della Casa del Gf Vip trascorrono la maggior parte del tempo in giardino, rilassandosi e prendendo il sole in attesa dell'atteso appuntamento finale per cui mancano ormai pochi giorni.

Gf Vip, "Siete state solo comparse" il messaggio polemico sopra la Casa

Sopra il grande loft di Cinecittà, quest'oggi è sorvolato un aero, fra gli altri, con un messaggio decisamente polemico: destinatari i concorrenti attuali, mittente, i Donnalisi ovvero i fan della coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, fuori ormai dai giochi, in seguito all'eliminazione dell'influencer campana e dalla squalifica del giovane romano.

“Siete state solo comparse nel GF dei Donnalisi” sventolava lo striscione, come riportato da Biccy. Anche se gli stessi concorrenti hanno notato che la frase in questione fosse rivolta al contrario e hanno ipotizzato che forse il pilota aveva dormito poco. “Il pilota ieri sera mi sa che ha fatto serata” ha commentato ironicamente Andrea Maestrelli. "Ma è contro di noi? Almeno noi siamo qua dentro, viva Sparta!” ha urlato Edoardo Tavassi. “Ma veramente avete pagato per questo?” ha dichiarato stizzita Oriana Marzoli.

Tutti insieme poi hanno urlato un "Vamos" per caricarsi, alla fine entusiasti di essere tutti ad un passo dalla finale.

