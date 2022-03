Grande Fratello Vip, Sophie e Basciano fanno un tatuaggio insieme: Fabrizio Corona attacca!

Gossip TV

Fabrizio Corona punge la giovane coppia della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Se Alex Belli sostiene di essere stato il primo motore immobile della sesta edizione del Grande Fratello Vip e, nel bene e nel male, si è costretti ad asserire che l’attore non ha tutti i torti, il vero deus ex machina del programma, tuttavia, è Fabrizio Corona. Colui che non è apparso neppure mezza volta in Casa o nello studio di Canale5, eppure è stato nominato più volte di Miriana Trevisan durante le Nomination. Anche questa volta l’ex re dei paparazzi è tornato a gamba tesa ad essere associato al programma di Alfonso Signorini, quando ha commentato con ironia pungente il tatuaggio di coppia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Grande Fratello Vip, Corona stuzzica i Basciagoni

Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha sorpreso con la sua grande crescita personale, attirando il consenso del pubblico che l’ha portata ad un passo dalla Finale. Nonostante l’avventura della modella milanese sia stata apprezzata, bisogna riconoscere che il nome di Sophie è stato pressoché sempre accostato a quello di Fabrizio Corona. Già settimane prima dell’ingresso di Codegoni in Casa, si è vociferato che tra i due ci fosse un flirt, nato dalla collaborazione lavorativa instaurata dopo l’addio della gieffina allo studio di Uomini e Donne, da dove uscì fidanzata e serena, per poi trovarsi single a distanza di poche settimane.

Tra smentite e nuovi scoop, tra cui quello lanciato dallo stesso Corona, Sophie nel frattempo si è innamorata di Alessandro Basciano, che ha mostrato di non essere esattamente felice di scoprire che la sua fidanzata ha celato per mesi una liaison con l’ex re dei paparazzi. Conclusa l’avventura al Gf Vip, Sophie ha conosciuto il figlio di Basciano, poi si è recata con il suo fidanzato da un tatuatore esperto per imprimere sulla pelle un tattoo di coppia con il bel deejay.

Peccato che Corona non abbia potuto non notare una somiglianza incredibile tra il tatuaggio dei due gieffini e quello che lui ha postato tempo fa, insieme alla modella Sara Barbieri. Così, cogliendo la palla al balzo, Corona ha postato le foto a confronto, scrivendo l’ironica e pungente frase: “Quando lo ordini su Amazon, quando ti arriva. In 25 anni quante copie mal riuscite e durate poche primavere”. Come avranno reagito i Basciagoni alle provocazioni di Fabrizio?

Mio diooo corona non la vuole lasciare andare alla piccola sophie ❤️⚰️



Aspettiamo il don che va a suonare a casa sua 🕳️🍿🍿🍿🍿🍿🍿#gfvip #SoleArmy #solphie pic.twitter.com/9Nk2qqOHr9 — Durelli i giocherelli però finché sono Belli (@annamarissw) March 13, 2022

