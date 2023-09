Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni si mostra senza l'anello di fidanzamento: è crisi con Alessandro Basciano

Gossip TV

Momento critico per Sophie e Alessandro. La coppia nata durante la sesta edizione del Gf Vip, pare sia ai ferri corti e la Codegoni per la prima volta si è mostrata senza l'anello di Basciano.

Sembra arrivato il momento più buio tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, l'ex tronista e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, protagonisti della sesta edizione del Gf Vip dove si sono conosciuti e innamorati.

Gf Vip: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano "si sono lasciati", l'indiscrezione che gela

La Codegoni non segue più Basciano sui social, non posta più alcune foto con lui o momenti vissuti insieme alla piccola Celine Blue, nata il 12 maggio scorso. Giorni fa, si è parlato di una bruttissima lite davanti a molti testimoni e che Sophie non avrebbe alcuna intenzione di perdonare Alessandro, chiudendogli tutte le porte.

Come se non bastasse, l'ex tronista ed influencer si è mostrata sui social, per la prima volta, senza l'anello di fidanzamento di Basciano. Il deejay ligure fece la romantica proposta a Sophie poco più di un anno fa sul red carpet del Festival di Venezia. Le immagini di Basciano in ginocchio davanti a Sophie sul tappeto rosso della kermesse fecero il giro del mondo dando l'inizio di quella che sembrava una vera e propria favola d'amore, culminata con l'arrivo di Celine Blue.

Oggi, come detto, le promesse, il legame e l'amore tra Sophie e Alessandro sarebbe svanito. L'Investigatore social Alessandro Rosica su Instagram ha pubblicato una storia nella quale ha parlato di "Messaggi, chiamate e testimoni" della lite tra loro e ha aggiunto che non sarebbero più un coppia. "Per i figli si fanno sempre eccezioni, e magari si potrebbe riprovare. Ma ad oggi si sono lasciati”.

Settimane fa, Sophie Codegoni aveva di fatto confermato di vivere un momento difficile, confermando tuttavia l'amore per Alessandro. "Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli, perché con l’amore e la positività tutto si può risolvere" aveva scritto l'ex tronista. Oggi per per la coppia, non si parla più di crisi ma di una vera e propria rottura.

