Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni non paga gli outfit, Matteo Evandro sarebbe furioso

L'ex tronista sotto accusa: l'indiscrezione dal settimanale Chi.

Il magazine Chi diretto da Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, ha lanciato un'indiscrezione poco piacevole per una delle protagoniste del reality, nella fattispecie, l'ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni.

Come è ormai risaputo, i concorrenti del reality show targato Mediaset, indossano spesso abiti in puntata, sponsorizzando i brand di cui sono testimoni. Stando a un rumor riportato da Chi Magazine, sull’ultimo numero in edicola, la Codegoni avrebbe fatto infuriare lo stylist Matteo Evandro che cura l'immagine anche di Giulia Salemi e Soleil Sorge.

La collaborazione con Sophie si sarebbe interrotta bruscamente nel giro di poche puntate e il motivo sarebbe che l'ex tronista pare non abbia rispettato gli accordi economici:

"Matteo Evandro è furioso con la gieffina. Dopo averle mandato i vestiti per mesi, e averla seguita anche prima dell’ingresso, non ha ricevuto un euro rispetto a quanto pattuito. Così ha deciso di interrompere la collaborazione", si legge su Chi.

Dal profilo Instagram della Codegoni, l'ultimo outfit indossato dall'ex tronista di Matteo Evandro, risalirebbe al settembre scorso, data dopo la quale la giovane gieffina si sarebbe affidata ad un altro stylist. Proprio sul profilo di Sophie, l'ultima foto condivisa sponsorizza il vestito indossato nel corso dell'ultima puntata. Nei tag, compaiono i nome di tre brand, Baseblu, Alexander McQueen e Claudio Merazzi.

