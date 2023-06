Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni nell'occhio del ciclone: le foto in barca con la piccola Celine scatenano gli haters

Gossip TV

L'ex concorrente del GFVip, Sophie Codegoni si è mostrata in vacanza in barca con la figlia neonata Celine. Ecco cosa hanno detto gli haters su di lei!

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni, è diventata mamma della piccola Celine Blue poco tempo fa: la piccola è nata dalla storia d'amore con il compagno e futuro marito Alessandro Basciano, conosciuto nella casa più spiata d'Italia.

GFVip, Sophie Codegoni criticata per le foto in barca con la piccola Celine

I due sono diventati genitori poco più di un mese fa e la loro gioia da allora è indescrivibile: per accogliere la piccola a casa hanno organizzato una festa, con pochi intimi amici, degna di una principessa e fin dai primi giorni hanno deciso di condividere con i fan tutti i momenti più importanti della loro vita di neo genitori, con tanto di polemiche e critiche annesse.

Una delle ultime riguarda alcuni scatti e un video della coppia con la neonata in gita in barca nelle acque di Capri: la famiglia si è concessa una piccola vacanza tutti insieme, ma il video pubblicato su Instagram ha attirato le critiche degli haters, che si sono scagliati contro Sophie e il compagno per aver portato una bambina così piccola su una barca:

"Possibile che non si sappia che un neonato non dev'essere portato in barca, in mezzo al mare, sotto il sole cocente?! Se non lo sanno i genitori, nessuno vicino a loro con un po' di senso di maturità e buon senso glielo ha sconsigliato? Senza parole!"

Altri commenti dello stesso tenore si sono susseguiti sotto il post pubblicato, additando i due ex gieffini come due incoscienti e penosi per il loro atteggiamento.

