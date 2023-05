Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni è già in ospedale pronta al parto!

Gossip TV

Mancano poche ore alla nascita della primogenita dell'ex volto del GFVip, Sophie Codegoni. Ecco cosa sappiamo!

Manca sempre meno alla nascita della primogenita di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la piccola Celine dovrebbe nascere nelle prossime ore. La coppia si è conosciuta e innamorata al Grande Fratello Vip, quest'estate il gieffino ha chiesto la mano della sua compagna, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e pochi mesi dopo hanno annunciato che sarebbero diventati genitori.

GFVip, Sophie Codegoni è prossima al parto!

Come riportato dalla pagina Instagram The Pipol Gossip, l'ex gieffina Sophie Codegoni sarebbe ormai prossima al parto: la giovane ex concorrente del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è stata ricoverata in ospedale, segno che nelle prossime ore, lei e il compagno Alessandro Basciano potranno presto abbracciare la piccola Celine. Il nome della bambina è stato svelato accidentalmente da Signorini durante una puntata di questa edizionde del reality, mentre a Verissimo la coppia festeggiò il gender reveal che rivelava il sesso della piccola.

In questi mesi, Codegoni si è spesso mostrata sui social, condividendo con i fan tutti i momenti più importanti della gravidanza, comprese le ansie e le paure che l'attanagliavano, del tutto normali in una futura neo mamma. Codegoni ha rivelato che ha sempre sognato di diventare mamma da giovane, ma che comunque la scoperta della gravidanza era stato uno shock per lei e Alessandro. Soprattutto, perché alcune visite avevano svelato che ci sarebbero state delle difficoltà nel concepimento di un bambino, perciò, era stata una vera sorpresa la scoperta che presto lei e il suo compagno sarebbero diventati genitori.

Ora, The Pipol Gossip ha pubblicato un post in cui conferma che Sophie è in ospedale e che a breve nascerà la piccola Celine:

"I Basciagoni possono finalmente gioire. Dopo 9 mesi di attesa, Sophie Codegoni, oggi, è entrata in ospedale e a breve darà alla luce la piccola Celine. Alessandro Basciano, suo compagno, è in attesa, con tutti i famigliari e parenti, di asssistere all'evento più importante: veder nascere sua figlia."

