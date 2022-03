Gossip TV

L'ex tronista discute con Jessica Selassié subito dopo la conclusione del quarantaseiesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Durante il quarantaseiesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, giovedì 3 marzo 2022, c'è stata una seconda eliminazione, dopo quella di Giucas Casella che è poi rientrato con il biglietto di ritorno.

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni delusa dalle nomination, sbotta: "D'ora in poi sarà egoista"

A seguito di una catena di salvataggio, tutti i concorrenti rimasti in gioco, escluseche sono già in finale, hanno dovuto fare il nome di Vip da salvare. Durante la catena, a non essere stata salvata da nessuno, è statache si poi vinto al televoto conche invece è stato definitivamente eliminato.

Sophie non ha nascosto, subito dopo la fine della puntata, il suo rammarico per non essere stata salvata, soprattutto da Jessica che ha scelto di fare il nome di Miriana Trevisan. La più grande delle sorelle Selassié, aveva salvato l'ex tronista la scorsa puntata ma ieri sera ha scelto la Trevisan spiegando di aver visto un certo dispiacere da parte della showgirl campana.

La Codegoni, che ha sempre preso con maturità e serenità le nomination, questa volta è sbottata contro la sua amica Jessica: “Sicuramente sarò molto più egoista ed evitiamo di dire che siamo tutte sorelline, nipotine e parenti perché non lo siamo, fine…”, ha dichiarato Sophie parlando con la due Selassié e con Miriana.

“Sapeva benissimo che scegliendo Miriana avrebbe scelto Manila ed io sarei finita della mer**. Non l’avrei mai fatto perché avevamo detto chiaramente di salvarci a spada tratta sempre…” ha continuato l'ex tronista riferendosi a Jessica. Dopo che Sophie si è allontanata dalla stanza, Jessica, visibilmente sconsolata per le parole della sua amica, ha commentato: “Boh… vabbè. Tanto sono sempre stata una amica di mer**, una sorella di merd*…Va bene così…”

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.