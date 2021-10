Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni confessa: ''Gianmaria non è il mio tipo''

Gossip TV

Parlando con Miriana Trevisan della situazione che si è creata con Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni ribadisce di non avere interesse per il gieffino.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono avvicinati pericolosamente nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo lo scontro i diretta con Soleil Sorge e dopo aver visto il video-messaggio di Greta, l’attuale fidanzata del partenopeo, Sophie fa un passo indietro e confessa di non essere interessata a Gianmaria.

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ci ripensa: addio Gianmaria!

Nella casa del Grande Fratello Vip è facile che nascano simpatie e flirt, grazie alla convivenza forzata che amplifica il grado di complicità e l’interesse dei concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. Dopo la querelle con Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi ha iniziato a mostrare interesse per Sophie Codegoni, nonostante gli avvertimenti della fidanzata Greta che ha dichiarato di essere amareggiata dal comportamento da latin-lover dell’imprenditore. Dopo quanto accaduto in puntata, Gianmaria ha ammesso di essere confuso, soprattutto a causa del comportamento di Greta, che non gli sta dando alcuna certezza ma non perde occasione di criticarlo.

Sophie, invece, sembra avere le idee chiare su un possibile flirt con il gieffino e, parlando con Miriana Trevisan, confessa: “Ho capito che per me era un gioco pulito tra noi, un flirt ma non ho quell’interesse. Non gliel’ho detto perché non ne abbiamo neanche parlato. Non ho neanche più volta di questo giochetto simpatico come prima. Lui non è proprio il mio tipo, a livello caratteriale non rispecchia la persona che vorrei al mio fianco, e dal quale sono attratta. Io non lo vedrei mai come ipotetico mio fidanzato, perché è una persona che prende la situazione in mano”.

Miriana ha fatto notare come l’Antinolfi possa rivelarsi anche un uomo deciso: “Secondo me a Gianmaria piaci un po’ di più. Eppure Soleil l’ha seguita, l’ha corteggiata… Secondo me se si innamora, tira fuori il carattere”. Nonostante le parole della showgirl, Sophie ha deciso: “A me piacciono uomini con un carattere molto forte, infatti mi rapporto con uomini più grandi di me sennò me li mangio”. Non c'è futuro, dunque, tra due dei gieffini più chiacchierati di questa edizione.

