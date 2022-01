Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni attacca Gianmaria Antinolfi: "Pessimo, che tristezza"

Gossip TV

L'ex tronista rammaricata per una frase dell'imprenditore campano.

Nell serata di ieri, il Grande Fratello Vip, ha concesso una cena romantica a Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme che i due gieffini hanno trascorso nella Love Boat. La serata tra l'imprenditore e la modella è stata, come prevedibile piacevole e i due si sono scambiati tenerezze, dolci effusioni e anche promesse.

Gf Vip. Sophie Codegoni attacca Gianmaria Antinolfi: “Pessimo, che tristezza”

Gianmaria, come sua consuetudine e da perfetto latin lover, le ha promesso di farle girare il mondo e per prima tappa ci sarebbe la romantica Parigi dove si sono promessi di mangiare gustose brioche e croissant oltre che ammirare naturalmente della bellezza della capitale francese. Insomma, pare proprio che il 36 campano sia di nuovo invaghito e non c'è dubbio che Gianmaria nella sua avventura al Gf, si sia è molto prodigato per conquistare le donne della Casa. Entrato fidanzatissimo, Antinolfi ha chiuso con la donna che frequentava per proiettarsi su Sophie Codegoni con la quale si è lanciato in un corteggiamento ferrato. L'ex tronista alla fine si è lasciata andare ma ponendo molti paletti che alla fine hanno allontanato il gieffino. E mentre Sophie si è consolata su Basciano, Gianmaria è rimasto piacevolmente colpito dalla new entry campana come lui, Federica.

Tra Antinolfi e Sophie pareva essere rimasto un rapporto amichevole almeno fino a ieri. La serata trascorsa con Federica è stata proiettata in diretta sul led del salotto e quindi per alcuni concorrenti è stata un'occasione per assistere incuriositi. Tra questi Sophie che si è però molto infastidita sentendo alcune parole di Gianmaria pronunciate dopo aver baciato Federica: "Ogni bacio è molto più bello di quello prima, hai sputato nel piatto dove hai mangiato, pessimo, per conquistarla ha detto che i loro baci sono un’altra cosa, ma puoi dire una frase del genere per conquistare una, ma ti prego che tristezza", ha commentato l'ex tronista che ha poi trascorso la maggior parte del tempo a lanciargli frecciatine insieme alla Sorge.

