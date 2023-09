Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli sulla separazione con Bonolis: "Ho visto persone cambiare, meccanismi scombussolati"

Gossip TV

L'ex opinionista del Grande Fratello Vip torna a parlare a Verissimo di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli ha rilasciato una lunga e intensa intervista a Silvia Toffanin in cui è tornata a parlare della separazione con Paolo Bonolis. Ospite dell'ultima puntata di Verissimo, l'ex opinionista del Grande Fratello Vip ci ha tenuto a chiarire la sua posizione nei confronti del suo ex compagno.

La verità di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli si è raccontata a cuore aperto nel salotto televisivo di Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin, l'ex amata e discussa opinionista del Grande Fratello Vip ha rivelato come è cambiata la sua vita dopo la separazione dal noto conduttore Paolo Bonolis:

Fa un po’ ridire che dobbiamo continuare a dire che siamo separati perché ci vedono insieme. Ci vogliamo bene, io non ho un nuovo compagno e lui non ha una nuova compagna, penso sia normale continuare a crescere i nostri figli insieme. Il concetto di separazione a volte viene considerato in una maniera eccessivamente chiusa [...] Paolo è l’amore più grande della mia vita insieme ai miei figli. Mi ha insegnato la libertà, quando ci ritroviamo insieme con i nostri figli ognuno per sé mi rendo conto che ci diciamo tutto e in questi mesi l’ho sempre avuto al mio fianco. Come ci si separa da un’anima? Non sto cambiando idea, ma è impossibile separarsi davvero, ci sono tante coppie che si separano ma rimangono unite. Siamo amicissimi, confidenti, vicini. Se ci rinnamoreremo? Chissà, al momento non ci sono ostacoli, ora ci stiamo ristudiando da separati.

La Bruganelli ha continuato replicando alle numerose critiche ricevute circa la loro separazione:

Nel video abbiamo smentito perché volevamo parlare tra noi, mandare a scuola i miei figli – e con le nostre madri che ormai sono sole – il giorno dopo che la notizia della separazione era uscita non ci sembrava il caso. Eravamo alle Maldive per confrontarci. La libertà non è sessuale, ma è anche dire alla persona che ho al fianco che sto in un periodo in cui ho voglia di viaggiare di più, lavorare di più e non trascorrere weekend romantici e magari l’altra persona è in un’altra fase della sua vita. Gli ho detto che se lui non era nella mia stessa fase aveva tutto il diritto di stare con una persona che avesse voglia di fare le stesse cose che lui ha il piacere di fare...

Non escludo che se lui trova una bella e giovane io mi possa arrabbiare tantissimo. Quando una coppia si rompe perché uno si è innamorato di un altro è diverso. Noi non abbiamo mentito, nessuno di noi ha mentito, ci siamo confrontati tanto. Ho apprezzato molto il comportamento di Paolo, alcuni amici hanno cercato di farlo svagare ma lui è stato rispettosissimo, pur non avendo difficoltà a trovare donne. E’ diventato un family man. Mi sono sentita rinata in questi mesi, ho visto persone cambiare intorno a me, ho visto meccanismi scombussolati. Questa nostra separazione ha creato più problemi intorno – non nella famiglia – che tra noi. Più di una persona mi ha deluso, molte persone si sono rivelate per quelle che sono pensando che potesse esserlo anche lui, ma lui non mi ha girato le spalle. Lo amo davvero e lui altrettanto. Siamo cresciuti insieme, lui come padre è nato con me e io con lui sono nata come donna.

