La Bruganelli ha spiegato il motivo per cui, nonostante avesse detto tante volte di non voler tornare al Grande Fratello Vip, ha deciso di tornare nel ruolo di opinionista.

La settima edizione del Grande Fratello Vip, aprirà i battenti a metà settembre prossimo.

Il reality show targato Mediaset, tornerà in onda con due appuntamenti in prima serata su Canale 5 e sarà condotto per la quarta volta consecutiva da Alfonso Signorini affiancato, quest'anno da Orietta Berti e Sonia Bruganelli che coprirà il ruolo di opinionista per la seconda volta.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli spiega perché ha cambiato idea: "Momento delicato"

Del ritorno della moglie di Bonolis accanto a Signorini se ne è parlato molto, in quanto la produttrice televisiva aveva più volte dichiarato di non voler tornare al Gf Vip e di dedicarsi alla sua attività di produzione nei programmi del marito. Non solo. La notizia del ritorno della Bruganelli non ha accolto il favore del pubblico che l'anno scorso l'ha trovata spesso e volentieri non propriamente imparziale.

La Bruganelli ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower e a chi le ha chiesto se fosse felice di tornare nel reality, ha risposto:

"È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento".

La moglie di Paolo Bonolis ha poi aggiunto:

“La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”

Alla Bruganelli è stato chiesto se avesse rivisto la sua concorrente preferita della recente edizione, ovvero Soleil Sorge, salvata dall'opinionista dalle nomination in diverse occasioni. A quanto pare, nonostante le belle premesse tra loro, l'ex gieffina non ha mai rivisto Sonia. Sulla collega Orietta Berti, pronta a viversi l'esperienza di opinionista per la prima volta, la Bruganelli ha detto di non credere affatto che possa rivelarsi bacchettona nei giudizi:

"Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco.."

