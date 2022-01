Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli: "Soleil Sorge doveva uscire quando ha visto Delia Duran nella Casa"

Gossip TV

L'opinionista del Gf Vip rivela il suo vero pensiero su Soleil, Delia e Alex.

Sonia Bruganelli, con la sua schiettezza e pungente ironia, si è resa protagonista di numerose dinamiche della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale Chi, l'opinionista ha fatto un bilancio della sua nuova esperienza televisiva e rivelato il suo pensiero sul "triangolo amoroso" formato da Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli.

Sonia Bruganelli vuota il sacco su Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli

Sonia ha rilasciato un'interessante intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip. L'opinionista non si è mai risparmiata, ma ha sempre detto la sua finendo molte volte al centro di numerose critiche: "Mi piacerebbe che le persone non mi considerassero fredda. Io sono di cuore, amo far famiglia, provo a non lasciare nessuno indietro. Mi sento Jessica Rabbit: mi disegnano così, ma ho un cuore di panna".

"Ringrazio Alfonso Signorini per avermi scelta, in un momento particolare della mia vita, mi ha fatta crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma posso annunciare a Chi che il prossimo anno non ci sarò" ha aggiunto la Bruganelli annunciando così la sua decisione di voler lasciare il ruolo di opinionista del Gf Vip.

Leggi anche Barù affronta Delia Duran

A proposito delle ultime dinamiche della Casa, Sonia ha deciso di vuotare il sacco e rivelare il suo pensiero su Soleil, Alex e Delia: "Soleil, quando ha visto Delia nella Casa, doveva uscire. Ma credo che anche lei abbia voglia di scrivere il suo copione in questo triangolo. Chiedere ad Alex se tutta questa storia sia vera o falsa ormai e relativo: sono andati oltre. Delia, che entra nella Casa per ritrovare il suo amore, mi sembra la 'cagna maledetta', un personaggio della serie tv Boris: un' attrice 'over action', che non sa recitare".

