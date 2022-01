Grande Fratello Vip, Barù affronta Delia Duran: "Situazione strumentalizzata da te e Alex per cavalcare l'onda"

Gossip TV

Il confronto tra Barù e Delia al Gf Vip.

Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge continuano a stare al centro delle polemiche per il famoso "triangolo amoroso" che si è creato in questi mesi al Grande Fratello Vip. A commentare la situazione e spezzare una lancia a favore dell'influencer ci ha pensato Barù.

Barù critica l'ingresso di Delia Duran al Gf Vip

Nelle ultime ore, Delia ha deciso di confrontarsi con Barù per sapere una sua opinione riguardo l'ultimo scontro avvenuto in diretta al Grande Fratello Vip con Soleil. "Io sono spettatore, non mi tirare dentro questa cosa. [...] La tua entrata non è pacifica. Te perché sei qui? Io so tutto di Alex e ok. Tu che cosa vuoi raccontare? Vuoi fare scandalo? Vuoi aggiungere notorietà al tuo personaggio? Allora tu domani devi riappacificarti con Soleil subito perché la persona che ha sbagliato è tuo marito".

Barù ha continuato spezzando una lancia a favore di Soleil: "È inutile che vieni qui a prendertela con Soleil quando potresti stare a casa a prendertela con il colpevole in generale. [...] Spero che tu sia qui per chiarire e raccontarti. Io mi diverto se sei qui per buttare brace sul fuoco, figurati…Se devo essere onesto io penso di peggio. Secondo me, è tutta una cosa strumentalizzata per cavalcare l’onda da te e da Alex. Mi puzza un po’ tutto. Non voglio dire che sia tutto tutto finto, ma...".

Dopo aver ascoltato il giudizio di Barù, Delia ha cercato di difendersi ammettendo di essere entrata nella Casa del Gf Vip non per Soleil e Alex, ma per raccontarsi. "Non è una conseguenza… è una somma… un uno più uno. Era impossibile il contrario" ha concluso il concorrente "Non ti sto giudicando ti sto chiedendo e facendo dei ragionamenti. Però tutto mi puzza molto e credo che Alex sia molto abile".

