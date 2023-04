Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli risponde alle critiche sul regalo alla Salemi: "La ricchezza logora chi non ce l'ha"

Gossip TV

Sonia Bruganelli intervistata a SuperGuida TV, è tornata a parlare del Gf Vip, nel suo futuro nel reality show e anche replicato agli haters che l'accusano di ostentare da sempre la sua ricchezza.

Sonia Bruganelli intervistata a SuperGuida TV, è tornata a parlare del Gf Vip, nel suo futuro nel reality show e anche replicato agli haters che l'accusano di ostentare da sempre la sua ricchezza.

Gf Vip, "Il mio addio al reality è prematuro": parla Sonia Bruganelli

Parlando dei Vipponi della settima edizione del Gf Vip, la Bruganelli ha dichiarato:

"In questa edizione i concorrenti sono stati abbastanza provocatori. Dopo tanti mesi di permanenza nella casa è anche normale che si allentino i freni inibitori. Penso che il web sia stato un elemento aggiuntivo al reality che talvolta abbia indirizzato il concorrente a comportarsi come voleva il pubblico, anche sbagliando e esagerando. Nikita e Milena sono state un’eccezione in questo senso perché non si sono mai comportale male. Rispetto agli altri anni, il cambiamento è avvenuto a un mese dalla fine del reality. Mi è dispiaciuto ad esempio che Donnamaria abbia detto delle cose non belle su di me. Non me la sono presa però perché mi sono resa conto che era un ragazzo che era rimasto chiuso per cinque mesi e che aveva asserito di aver perso la lucidità "

Parlando del suo addio al reality show come opinionista, la moglie di Bonolis ha precisato:

"Ritengo sia tutto ancora molto prematuro. Anche l’anno scorso i tempi sono stati diversi. Quando lo saprò lo comunicherò. "

In occasione del compleanno di Giulia Salemi, la Bruganelli ha regalato all'influencer italo-persiana un costoso vestito di Louis Vuitton, un gesto che molti hanno criticato affermando che l'imprenditrice non perda mai occasione per ostentare la sua ricchezza. A tal proposito, Sonia ha replicato:

"Semplicemente Giulia mi aveva invitata al suo compleanno ma io alla fine non sono potuta andare. Il giorno della puntata le ho portato il regalo che le avevo fatto…tutto molto semplice. Faccio i regali in base a quello che mi piacerebbe ricevere. Giulia mi ha anche portato le sue creme abbronzanti visto che sono in partenza. E’ stato un gesto carino. A fare la differenza poi non è il valore di un oggetto perché quel vestito potrebbero anche avermelo regalato ma è il gesto che conta. Le persone che giudicano l’ostentazione sono quelle che la patiscono e che la considerano tale perché c’è un marchio e una firma. La ricchezza logora chi non ce l’ha."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.