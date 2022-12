Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli in lacrime durante la diretta: "Ho sofferto molto"

Gossip TV

Nella puntata di ieri del GFVip, l'opinionista Sonia Bruganelli è scoppiata in un pianto incontrollabile, dopo una testimonianza che l'ha riportata a ricordi dolorosi. Ecco cos'è successo.

Ieri sera, al Grande Fratello Vip, l'opinionista Sonia Bruganelli si è commossa, ricordando il rapporto con la madre. In onda, infatti, è stato mostrato il confronto tra Luca Salatino e suo padre e nel vederli, la moglie di Paolo Bonolis non è riuscita a trattenere le lacrime.

Al GFVip Sonia Bruganelli piange ricordando la madre

L'ex tronista di Uomini e Donne, nella puntata del GFVip di ieri sera, ha avuto un dolce confronto con il padre, Tonino. Il gieffino ha dimostrato di essere attaccatissimo alla figura paterna, di cui ha sentito la mancanza degli abbracci durante la crescita, così come poche sono state le dimostrazioni d'affetto. Nonostante sia consapevole dell'amore che li lega, Salatino non ha potuto non esprimere quanto avrebbe voluto sentirsi dire più spesso un "Ti voglio bene".

Nel vederli, Sonia Bruganelli non è riuscita a trattenersi e si è commossa in diretta. Ha poi spiegato al conduttore Alfonso Signorini che queste lacrime sono dovute al ricordo che l'incontro tra padre e figlio si è formato nella sua mente. L'opinionista, infatti, ha raccontato che le è tornato alla memoria il rapporto con la madre Giulia, 73 anni lo scorso novembre. Ciò che l'ha colpita dell'incontro tra Luca Salatino e suo padre è stata la reticenza di quest'ultimo a dimostrargli con i gesti l'affetto:

"Per me è stato molto faticoso. Sono rimasta colpita da quello che ha detto il papà di Luca, perché è vero: le vecchie generazioni, quelle più grandi di noi, sono state abituate così. Noi insegniamo ai nostri figli a parlare, ad abbracciarci, loro no."

Anche sua madre, ha proseguito Sonia Bruganelli, non è mai stata molto affettuosa nei suoi confronti, tanto da farle dire che in tutta la sua vita l'avrà abbracciata due volte. "Perché per lei gli abbraccia erano una debolezza, lei voleva che fossi forte e per lei era così che potevo esserlo, perché a sua volta le era stato insegnato così e di abbracci non ne aveva ricevuti neppure lei". La produttrice ha invece ammesso di abbracciare molto i suoi figli, di dire loro molto spesso che li ama ed è fiera di loro. Poi, ha concluso:

"Oggi c'è anche lo psicologo, se mia madre ci fosse andata, forse, avrebbe imparato a dire 'Ti voglio bene'. A me, come a Luca, sono mancati gli abbracci."

