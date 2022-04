Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli fa un gesto importante per Lulù Selassiè

Gossip TV

Lulù Selassiè vittima degli haters, l’opinionista del Grande Fratello Vip la difende.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo vivono un periodo magico dopo la fine del Grande Fratello Vip ma alcuni haters non smettono di lanciare colpi bassi alla principessa etiope. Questa volta, in difesa di Lulù, interviene Sonia Bruganelli che fa un gesto importante per la gieffina.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli difende Lulù

Nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié si è fatta conoscere per le sue mille sfaccettature, raccontando anche momenti molto dolorosi del suo passato. La principessa etiope si è avvicinata sin da subito a Manuel Bortuzzo, il quale tuttavia non è riuscito immediatamente a superare le proprie paure e gettarsi a capofitto nella storia d’amore con Lulù. Con pazienza e amore, Selassié ha fatto breccia nel cuore dello sportivo e ora, lontano dalla casa di Cinecittà, i due vivono una bellissima relazione e hanno intrapreso una convivenza.

Nonostante abbia rivelato di aver sofferto molto, gli haters non hanno mai smesso di attaccare senza un reale motivo la gieffina, inondato le sue pagine social di insulti gratuiti e ben poco edificanti. Sonia Bruganelli, che non ha mai espresso una particolare preferenza per Lulù, ha deciso di spezzare una lancia a favore dell’ex concorrente e parlare de fenomeno del bullismo sul web.

“Non sono al corrente del bullismo che subisce Lulù ma spero che lei sia più forte e ignori i tanti stupidi del web”.

Sonia ha risposto così alle domande dei fan più curiosi, per poi ribadire che la sua esperienza al Gf Vip è stata bella, intensa, ma unica. Sembra dunque ormai certo che Bruganelli non tornerà nelle vesti di opinionista, e la scelta potrebbe ricadere su Soleil Sorge, vera protagonista della sesta edizione del reality show di Canale5. Mentre il dubbio rimane senza risposta, Barù spezza il cuore a Jessica con la complicità di Davide Silvestri.

