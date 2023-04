Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli: "È stato molto faticoso. Il mio concorrente preferito? Antonino Spinalbese perché..."

Gossip TV

Sonia Bruganelli a ruota libera sulla sua ultima esperienza al Grande Fratello Vip.

Dopo aver passato gli ultimi sette mesi nello studio del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli è pronta a godersi un pò di relax. Prima, però, la nota opinionista del reality show di Alfonso Signorini ha rilasciato un'intervista a Leggo in cui ha fatto un bilancio della sua ultima esperienza televisiva rivelando il nome del suo concorrente preferito.

La confessione di Sonia Bruganelli sul Gf Vip 7

A pochi giorni dalla finale della settima edizione del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha rilasciato una nuova intervista a Leggo in cui ha fatto un bilancio del suo "faticoso" percorso in studio. L'opinionista ha colto l'occasione anche per commentare le discusse dinamiche del gioco e i suoi protagonisti:

Dopo tanti mesi anche un po’ di relax me lo merito [...] Io l’ho vissuto ogni giorno, ho preso sul serio quello che stavo facendo e non ero lì solo per scaldare la poltrona da opinionista. Io i concorrenti li ho seguiti, li ho visti, ho cercato di capire le dinamiche, mi sono resa conto dei loro esaurimenti. A volte, magari, non dici delle cose perché hai visto la settimana e sai che potrebbero ferirli. Altre volte, invece, affondi i colpi per spronarli. Per questo dico che è stato molto faticoso.

Il Gf Vip è un gioco. Vince uno soltanto. E tutti fanno il possibile per mettersi in evidenza, per entrare nel cuore del pubblico. E ovviamente lo fanno a danno degli altri. Se uno è fragile viene subito attaccato. Come nel caso di Marco Bellavia, in molti lo hanno puntato e infatti è stato fatto fuori. Emotivamente e psicologicamente vince il più forte di tutti. Il programma è cambiato in questi anni, è lo specchio dei tempi, è ovvio che i toni si alzino. I concorrenti non hanno un copione, non sono attori. Quindi possono sbagliare, deluderci.

La Bruganelli ha spiegato di non avere rimpianti e rivelato il nome del suo concorrente preferito del Gf Vip 7, ovvero Antonino Spinalbese:

Ho detto sempre la mia, senza nascondermi. E nessuno deve offendersi, perché in quei momenti io ho parlato a dei concorrenti non a delle persone. Con Giaele De Donà e Micol Incorvaia, ad esempio, sono stata poco dolce. Così come ho detto a Edoardo Tavassi che è stato un manipolatore ma ce l’avevo con il giocatore e non con la persona. È normale che loro attuino delle strategie per vincere. Come è normale che io sia libera di dire quello che penso perché sono pagata per farlo. Il mio concorrente preferito? Antonino Spinalbese perché è entrato come l’ex di Belen ed è riuscito a non nominarla mai e a diventare uno dei leader della casa con il suo aplomb. Io l’ho definito “uomo di altri tempi".

