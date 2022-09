Grande Fratello Vip, Soleil Sorge torna a Milano, nuovo progetto Tv in arrivo?

Gossip TV

Vacanze finite per Soleil Sorge che torna a Milano, ritrovando l’amica Dayane Mello e forse un nuovo lavoro in Tv.

L’estate sta finendo, quella di Soleil Sorge è ufficialmente terminata. Dopo un anno impegnativo tra Grande Fratello Vip e La Pupa e il Secchione Show, Soleil torna a Milano e presto potrebbe entrare a far parte di un nuovo progetto Tv.

GF Vip, Soleil Sorge torna in Tv?

Soleil Sorge è senza dubbio uno dei personaggi televisivi dell’anno. La bionda influencer ha preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, trovandosi invischiata in un triangolo pericoloso con Delia Duran e Alex Belli. Nella casa di Cinecittà, Soleil è stata motore trainante di moltissime dinamiche, finendo spesso al centro delle polemiche e dividendo il pubblico. Concluso il suo percorso, Soleil è stata scelta da Barbara d’Urso come opinionista e giurata de La Pupa e il Secchione Show, dove ha fatto scintille e non ha risparmiato durissime critiche ai concorrenti, in particolare modo a Mila Suarez ovvero ex di Belli.

Infine, prima di concludere la stagione televisiva, Sorge è sbarcata in Honduras con Vera Gemma nel ruolo di super naufraga nella sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi, facendo breccia nel cuore di alcuni naufraghi, in particolare Edoardo Tavassi che non ha nascosto di sentirsi molto attratto dall'ex gieffina. Soleil si è poi lanciata nelle sue avventurose, fashion e rilassanti vacanze estive, terminate poche ore fa con il rientro a Milano.

Ad attenderla l’amica Dayane Mello, che l’ha accolta a braccia aperte come testimoniano alcuni video su Instagram, ma anche un grande senso di stress dopo la fine dell’estate. Dopo aver pubblicato un video che parla della sua intensa stagione estiva, Soleil potrebbe approdare in un nuovo programma televisivo in autunno. Come riporta 361 magazine, infatti, alcuni pettegolezzi la vorrebbero al timone del Gf Vip Party al fianco di Pierpaolo Pretelli. Sarà vero o Soleil si terrà lontana dal piccolo schermo dopo l’ultimo impegnativo anno?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.