Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: spunta un suo nuovo like ironico contro Jessica Selassiè

Nonostante le tante nuove conquiste della Sorge, il pensiero dell'ex gieffina torna al Grande Fratello Vip: nuova frecciatina contro l'ex compagna d'avventura Jessica Selassié.

Nel nuovo promo del Grande Fratello Vip, la produzione ha scelto alcuni ex protagonisti della recente edizione tra cui Soleil Sorge in apertura di video, Katia Ricciarelli, Alex Belli e Nathaly Caldonazzo.

Le immagini non hanno decisamente reso giustizia alla vincitrice dell'edizione che, lo si voglia o no, ha trionfato in tutte le nomination con percentuali davvero notevoli. Parliamo ovviamente di Jessica Selassié che non compare affatto nel promo Mediaset dedicato al Gf Vip 7.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: spunta un nuovo like ironico contro Jessica Selassiè

La questione è stata oggetto di ironia da parte dei fan della Sorge che su Twitter hanno cinguettato con sarcasmo suscitando un like della Sorge che non è di certo passato inosservato.

"Il fatto che non abbiano messo la vincitrice del clip, MioDio, la pip* sotto", questo il post "piacciato" dalla Sorge.

Più che un elogio alla loro fan, questo tweet è una chiara frecciatina velenosa contro la Selassié e, a distanza di quasi 5 mesi dalla fine del reality show, sembra che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non voglia ancora deporre le armi nei confronti dell'ex compagna d'avventura vincitrice del reality. La domanda "sorge" spontanea: come mai? L'influencer, dopo la fine del reality è stata protagonista de La Pupa e il Secchione nel ruolo di giudice, ha partecipato ad una puntata della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi e in autunno tornerà sul piccolo schermo con Back to School, la seconda edizione reality che andrà in onda su Italia 1. Sono state e saranno ancora tante le soddisfazioni lavorative per lei anche se, a quanto pare, non riesce ancora a chiudere la parentesi (forse amara) del GF Vip.

