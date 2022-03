Grande Fratello Vip, Soleil Sorge spietata sull'ex fidanzato Luca Onestini: l'ex coppia di Uomini e Donne in frantumi

Gossip TV

L'ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha parlato di Onestini quando, dopo la scelta a Uomini e Donne, ebbero una breve storia d'amore.

Nel 2017, nel dating show di Uomini e Donne, iniziava il suo percorso sul trono, Luca Onestini, il bel odontoiatra ed ex modello bolognese, la cui carriera televisiva dopo il debutto nel programma della De Filippi ha proseguito con successo, tra il Grande Fratello Vip 2 e la vittoria del reality iberico Secret Story. Alla corte di Onestini, si presentò anche Soleil Sorge, e, nonostante qualche divergenza tra loro, esterna dopo esterna, Luca scelse proprio Soleil, con tanto di dichiarazione e i consueti petali rossi che coronano il momento fatidico del programma.

La storia d'amore tra Luca e Soleil, durò però pochi mesi, e l'ex corteggiatrice dichiarò la sua decisione di volerlo lasciare mentre Onestini era nella Casa del Grande Fratello Vip. La Sorge ospite da Barbara D'Urso, parlò di incomprensioni e bugie, anche se i motivi non sono mai stati del tutto chiari. L'unica certezza è che i rapporti tra loro oggi sono tutt'altro che sereni. L'ex gieffina, ospite a Verissimo, ha parlato dell'ex tronista in termini tutt'altro che positivi. Una persona che considera un conoscente e per cui sente totale indifferenza:

"In che rapporti sono con Luca. Quasi non ricordo più, potrei definirlo un conoscente a malapena. Ormai sono passati anni e non ci siamo più visti o parlati e non abbiamo riallacciato i rapporti. Totalmente indifferente”.

All'epoca della fine della sua storia d'amore con Luca, Soleil ebbe anche qualche divergenze con il fratello Gianmarco, oggi tra i protagonisti della Pupa e Il secchione, lo show di Barbara D'Urso in cui l'ex corteggiatrice veste il ruolo di opinionista.

"Ora c’è suo fratello a La Pupa e il Secchione come concorrente. Anche se è ovvio che vogliano pensare ci siano automaticamente delle cose personali, ma è passato così tanto tempo. Da parte mia non c’è alcun tipo di rancore. Anzi. Lo tratto come un concorrente qualunque" ha dichiarato l'ex gieffina ai microfoni della Toffanin.

Parole dure a Onestini le ha riservate anche la madre dell'italo-americana che ha fatto presente che, per la figlia, conquistare Luca era una sorta di sfida e nulla più:

“Era una sfida conquistarlo, perché lei è competitiva”, ha dichiarato la madre di Soleil, Wendy Kay al settimanale Chi: “Onestini è stato il premio da vincere, non c'è stato mai amore”.

