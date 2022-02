Grande Fratello Vip, Soleil Sorge spara a zero su Manila Nazzaro (VIDEO)

Gossip TV

Soleil Sorge, infastidita dalle ultime Nomination al Grande Fratello Vip, critica Manila Nazzaro.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro ha deciso di nominare Kabir Bedi, attirandosi l’ira dell’attore ma anche di alcuni colleghi di Cinecittà, che hanno visto questo come un gesto estremamente scorretto. Soleil Sorge, in particolare, ha commentato l’accaduto sparando a zero sull’ex Miss Italia.

Grande Fratello Vip, Soleil punge Manila Nazzaro!

Man mano che la finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip si avvicina, la tensione in Casa sale vertiginosamente e i concorrenti del reality show di Canale5 devono fare i conti con antipatie, invidie e Nomination sempre più dure. Nel corso dell’ultima puntata, Manila Nazzaro ha deciso di fare il nome di Kabir Bedi, dopo aver avuto con l’attore un battibecco riguardo le faccende domestiche, che portò anche ad uno scontro con Katia Ricciarelli.

Il gesto dell’ex Miss Italia non è piaciuto a molti, soprattutto a Soleil Sorge che ha trovato perfida la nomination. “Tutti stanno lì a giudicare gli altri, a sparlare ed è fatto per buttare giù le persone prima della finale, come fosse una strategia. La verità è che tutto quello che viene fatto è esasperato e falso”, ha commentato Soleil, parlando del clima che si respira al Gf Vip. “Ci vorrebbe un minimo di educazione e civiltà. Anche Manila che fa tanto la buonista continuamente…”, ha fatto notare Katia, addolorata per Kabir. “Lo fa perché non lo è. Si vede da alcuni atteggiamenti, come quello di andare a nominare Kabir. Ma come ti viene? Lui ha dato dell’ipocrita a me e Alex, poi ci siamo chiariti e finisce la questione, non mi verrebbe mai da nominarlo”, ha ammesso Sorge, lanciando una frecciatina al vetriolo alla sua ex amica.

