Grande Fratello Vip, Soleil Sorge scopre cosa è realmente successo sotto la coperte tra Jessica Selassié e Barù

La confessione di Barù al Grande Fratello Vip: "Chiacchiere e piccoli sfioramenti con Jessica".

Stasera, lunedì 7 marzo 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella Casa, Jessica Selassié e Barù sono rimasti un’oretta dentro la capanna costruita da Lulù e Soleil Sorge facendo impazzire tutti loro fan che sperano ancora di vederli inseme. Ma cosa è successo sotto le coperte tra i due concorrenti?

Jessica e Barù sotto le coperte al Gf Vip, la verità di Soleil

Nella serata di sabato, Lulù e Soleil hanno costruito una sorta di capanna per Barù e Jessica. Come riportato da Biccy, a far luce sulla situazione e scoprire cosa è successo tra i due concorrenti ci ha pensato l'influencer italo-americana: "Cosa è successo?". "Tante chiacchiere, abbiamo scherzato e parlato molto. Non c’era bisogno della capanna in effetti, ma visto che mancano 7 giorni alla fine del GF Vip, abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo il programma. Non abbiamo consumato o approfondito l’amore, ma la necessità di creare la capanna chiedetela a Lulù che l’ha costruita e a Barù che l’ha voluta. Lulù l’ha fatta con te Soleil, ma Barù l’ha proprio chiesta" ha dichiarato la principessa.

"Eravamo entrambi vestiti e siamo rimasti così. Abbiamo parlato di noi, del fuori e tante cose che ci riguardano. Tutte cose che con le telecamere e i microfoni non ci siamo mai detti" ha aggiunto la Selassié rivelando alla Sorge cosa si sono detti sotto le coperte con Barù "Abbiamo poi approfondito la possibilità di viverci questa storia ed essere più chiari. Almeno adesso è stato più chiaro e ho capito molte cose che prima diceva a metà davanti agli altri. Però non avevo rossori sul collo, nessuna cosa di quella tipologia. Se c’è stato qualcosa di fisico? Non ricorso e non posso rispondere".

Dopo Jessica, Soleil ha voluto approfondire il discorso anche con Barù, che ha confessato di non riuscire a vedere una relazione fuori con la giovane principessa: "Ci sono state chiacchiere e piccoli sfioramenti, perché eravamo molto vicini. Lei era triste e per questo ho voluto la capanna per rassicurarla sul bene che le voglio. Anche dopo ieri sera però non vedo una storia d’amore tra noi due fuori".

