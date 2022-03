Grande Fratello Vip, Soleil Sorge contro Miriana Trevisan: "Non dovrebbe andare in finale"

Gossip TV

Soleil torna all'attacco contro Miriana dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge è tornata all'attacco contro Miriana Trevisan dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. All'influencer italo-americana non è per niente piaciuta la nomination ricevuta dalla showgirl e, insieme a Sophie Codegoni, non ha risparmiato le critiche nei suoi confronti.

Miriana Trevisan non merita la finale del Gf Vip: l'attacco di Soleil Sorge

Le nomination dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip hanno stravolto gli equilibri nella Casa soprattutto a causa dei voti ricevuti e delle motivazioni. "Non capisco perché dovrebbe arrivare in finale e vincere. Al di fuori della storia con Nicola e con Biagio niente di che...Le uniche esposizioni che ha fatto è quando andava contro qualcuno" ha affermato Soleil criticando il percorso di Miriana. "Forse il fatto che è andata sempre controcorrente" ha prontamente replicato Sophie.

"Ultimamente purtroppo la vedo diversa. Prima la vedevo di una purezza e sincerità incredibile, a oggi invece non la vedo più" ha aggiunto la Codegoni palesando i suoi dubbi sul comportamento assunto dalla Trevisan al Gf Vip. "Non ha mai avuto né purezza né trasparenza. Questo è il motivo per cui con me, nonostante abbiamo provato a legare, non è andata la cosa. Io l'ho sempre sgamata. Non è mai riuscita ad ammaliarmi. Inizialmente c'ero cascata anche io, ma poi ho aperto gli occhi" ha confessato la Sorge.

Ripensando alla nomination ricevuta da Miriana, l'influencer ha ammesso: "Si è accanita e non mi è piaciuta la motivazione". Una cosa è certa: sia Soleil che Sophie pensano che l'ex valletta di Mike Bongiorno non meriti la finale. Ricordiamo che, al momento, le uniche finaliste sono Delia Duran e Lulù Selassié.

