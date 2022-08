Gossip TV

Soleil Sorge risponde piccata ai rumors su Avanti un Altro che ha scelto la sua ex compagna d'avventura al Gf Vip per il ruolo di "Bonas"

Sophie Codegoni, l'ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stata scelta per Avanti un Altro, il game show di Paolo Bonolis nel ruolo di "Bonas".

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge "scartata da Avanti Un Altro per Sophie Codegoni", la replica seccata dell’ex gieffina

L'ex gieffina andrà a sostituire Sara Croce e a sceglierla è stata Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che gestisce i casting del programma del noto conduttore.

ThePipolGossip aveva rivelato ieri che la Codegoni era stata preferita a Soleil Sorge, l'altra ex gieffina e amica dell'ex tronista.

"Chi invece è stata tagliata per via di una troppa sovraesposizione è Soleil Stasi - si legge sulla pagina Instagram - Lei e la Codegoni si contendevano il ruolo di “Bonas”. Ma Sophie ha gestito meglio il post GF Vip giocando in sottrazione. Questo è stato molto apprezzato dal team Sdl".

La Sorge ha tenuto a precisare che tale notizia diffusa dal portale di Gabriele Parpiglia è in realtà una fake news.

“Fake news: mai fatto provini per “Avanti un Altro” ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi. Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon XOXO”, ha cinguettato Soleil che in autunno tornerà sul piccolo schermo nel reality show di "Back to School" dove pare ci siano state già scaramucce con l'ex fidanzato Luca Onestini.

Nessun provino dunque per l'ex corteggiatrice italo-americana che ha augurato il meglio alla sua ex campagna d'avventura al Gf Vip che, nel mentre, ha condiviso tutta la sua gioia per la sua nuova avventura televisiva.

"Sarò la nuova Bonas del programma Avanti un altro di Paolo Bonolis. Ho fatto il casting con il team di Sonia Bruganelli e lei, dopo un mese di attesa, pochi giorni fa mi ha convocato alle Baleari per darmi la bella notizia. Mi trasferirò a Roma e vivrò con Alessandro. Reputo questo passaggio della mia vita un punto importante dentro la parola gavetta”, ha dichiarato Sophie al settimanale Chi."Ho fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.