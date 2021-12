Grande Fratello Vip, Soleil Sorge parla del suo misterioso amore: "Mi ha stravolto.."

Gossip TV

L'influencer italo-americana, protagonista del Grande Fratello Vip 6, torna a parlare del suo misterioso "superman" ma precisa: "Non sono fidanzata".

Soleil Sorge una delle protagoniste indiscusse dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare del suo fidanzato facendo nuove rivelazioni. C'è molto mistero attorno alla figura di "superman" (così lo chiama la Sorge) e di cosa realmente provi l'ex corteggiatrice per lui.

Gf Vip: Soleil Sorge parla del suo misterioso amore: "Mi ha stravolto.."

Innanzitutto, ancora non si è a conoscenza della sua identità e tanto meno ha rilasciato interviste o intende mostrarsi in televisione. Lui pare sia riservatissimo e non interessato ad apparire. E' stato di recente spifferato il nome, tale Carlo, imprenditore di origini siciliane ma nulla di confermato.

Cosa ha detto sul misterioso amore che l'aspetta fuori dalla Casa? Ecco le parole di Soleil che ha risposto alle curiosità di Jessica Selassiè:

"Non sono fidanzata ma mi piace tantissimo. Vedi anelli? Vedi Promesse? Non sono fidanzata.E la persona che più mi ha stravolta, ma bisogna vedere cosa ne pensa.."

E ancora: "L'ho vissuto 20 giorni e sono stata benissimo ma non posso dire di essere fidanzata, mi sembra troppo".

Soleil non ha nascosto, soprattutto quando si confidava con Alex Belli, di desiderare un suo messaggio, un sorta di segnale che faccia sentire la sua presenza.

Un bel segnale c'è stato, per la verità, ma ormai un mese e mezzo fa quando Soleil ha visto svolazzare per tre aerei tutti per lei: Sole Amore: le valchirie illuminano 1/3” , recitava il primo messaggio e poi "Amore che tutto divora distrugge e perdona” e ancora “Connessi sempre, oltre ogni cosa”. Soleil ha riferito che il primo dei tre messaggi era riferito ad un libro che l'ex corteggiatrice gli ha regalato prima di entrare nella Casa: “Le valchirie” di Paulo Coelho. In quella circostanza, è stata incontenibile la gioia della Sorge. Ma da quel giorno, tutto tace.

