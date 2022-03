Gossip TV

L'ex corteggiatrice si è lamentata con Sophie perché non viene mostrata la sua umanità.

Mancano pochi giorni alla conclusione della sesta edizione del Grande Fratello Vip e l'argomento principale, per quasi tutti i gieffini, è inevitabilmente la data della finale e chi riuscirà a contendersi lo scettro da vincitore. Nelle scorse settimane sono state decretate le prime due finaliste dell'edizione, Delia Duran e Lulù Selassié.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge incolpa gli autori per come l'hanno mostrata

Già nel corso del prossimo appuntamento in onda lunedì 7 marzo, verrà eletto il terzo finalista e altri due concorrenti dovranno lasciare la Casa. Il primo sarà dopo l'esito del televoto tra Miriana Trevisan Davide Silvestri e Jessica Selassié, e il secondo, al termine di un televoto flash aperto nel corso della diretta.

In questi ultimi giorni, Soleil Sorge che, parlando con Sophie Codegoni ha affermato di essere convinta che Miriana non si meriterebbe la finale, ha parlato anche di se stessa in riferimento ai consensi del pubblico. Proprio Soleil Sorge negli ultimi mesi, ha perso le simpatie dei telespettatori perdendo due televoti per la finale: uno contro Delia, l'altro contro Lulù. Proprio per questo, probabilmente, l'ex corteggiatrice si è interrogata sui motivi e si è lamentata con Sophie e Jessica del fatto che gli unici avvenimenti che sono stati raccontati della sua vita sono stati la separazione dei suoi genitori e la morte per overdose di un suo caro amico. Fatti molti privati e intimi che la Sorge ha raccontato nel corso della linea della vita. Oltre questo, si è parlato molto anche del triangolo con Alex Belli e la Duran che non l'ha messa certamente una luce positiva.

Soleil dunque si è detta convita che gli autori non l'abbiano sempre mostrata per quello che è realmente è ha dichiarato sconsolata: "La mia umanità spesso è offuscata il più possibile!".

La Sorge può comunque contare sul sostegno di Sonia Bruganelli, che, ancora una volta, nel corso di un'intervista a SuperGuidaTv, ha sostenuto che l'ex corteggiatrice meriti la finale e che inoltre non ha mai ricevuto pressione da parte degli autori per sostenerla.

