Grande Fratello Vip, Soleil Sorge furiosa per le insinuazioni di Giucas Casella: ''Basta, mi sono rotta''

Giucas Casella fa riferimento al segreto di Alex e Soleil svelato durante la puntata del Grande Fratello Vip, e l’influencer perde la calma.

Finalmente il “segreto di Pulcinella” è stato svelato e i preliminari artistici tra Alex Belli e Soleil Sorge pubblicamente confermati, durante la puntata del Grande Fratello Vip. Dopo l’insistenza di Alfonso Signorini, che ha preteso chiarezza assoluta sulla questione dopo settimane di caos, Giucas Casella si è lasciato scappare una battuta sarcastica che ha fatto esplodere Soleil. Ecco cosa è successo nella casa di Cinecittà dopo la diretta su Canale5.

Grande Fratello Vip, Soleil confessa tutto poi rimprovera Giucas!

Il “coperte-gate” ha finalmente una soluzione chiara, limpida e cristallina. Sotto le coperte, Alex Belli e Soleil Sorge hanno confermato di aver avuto un incontro ravvicinato, ovvero di essersi persi in una serie di preliminari spinti, e la bionda influencer ha fatto sapere che, proprio in quella occasione, Belli ha detto di amarla. Mentre Delia Duran sembra sempre più confusa, chiedendo al compagno delle dimostrazioni, per poi piangere a secco dicendosi innamorata e pronta a parlare del lato più bello della sua relazione con l’attore, il pubblico ha esultato quando i due protagonisti del Grande Fratello Vip hanno rivelato finalmente tutta la verità sul presunto incontro hot.

Grazie anche ad Alfonso Signorini, bocciato da Giulia De Lellis, che ha insistito affinché si smettessero giochetti linguistici e si parlasse forte e chiaro. Che poi, diciamolo, questo era il segreto di Pulcinella, dal momento che tutti avevamo capito cosa è successo sotto le coperte tra Alex e Sorge. Sulla delicata questione è intervenuto anche Giucas Casella, che ha fatto una battuta irridente facendo esplodere Soleil. “Bravo, proprio una rappresentazione perfetta. Hai sottolineato ancora quella cosa mia e di Alex sotto le coperte. Basta parlare di quello che è successo a letto. Anche basta, mi sono rotta, a me non fa ridere e neanche alla mia famiglia a casa credimi. Hai enfatizzato quella cosa che è uscita, non è proprio bello quello che hai fatto […] Poi si deve alludere a certe cose e allora io dirò altre cose e poi qui finiamo in un teatrino brutto. Perché fino ad oggi sono stata zitta però questo gioco non mi piace”, ha sbottato la gieffina, come riporta Biccy.

Conclusa la diretta del GF Vip, Soleil ha cercato consolazione e si è sfogata con Sophie Codegoni, ammettendo: “Sono arrabbiata perché loro fanno intendere che è successo una cosa completa sotto le coperte. Questo mi fa innervosire troppo”. Sophie, tuttavia, ha fatto notare che nessuno ha capito che tra lei ed Alex vi sia stato un rapporto completo.

