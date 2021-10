Grande Fratello Vip, Soleil Sorge furiosa con Gianmaria Antinolfi: "O va via lui o me ne vado io"

Gossip TV

Il duro sfogo di Soleil contro Gianmaria.

Tensione al Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare a un duro sfogo con Alex Belli in cui ha rivelato di non sopportare più il comportamento assunto dall'imprenditore partenopeo nei suoi confronti.

Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Gianmaria ha deciso di prendere le distanze da Soleil. Il comportamento ostile del ragazzo ha fatto letteralmente infuriare l'influencer italo-americana che si è lasciata andare a un duro sfogo con Alex: "Si gira e mi fa: ‘Fatti i fatti tuoi, io dentro la cucina tua non ti dico un caz**, fatti i fatti tuoi'. Ma stai bene? A me sta veramente iniziando a dare fastidio. Non solo è entrato qui dentro e per quattro puntate il mio percorso lo sta solo sporcando, continua a rompermi i co****ni, io sono gentile e lui continua a rompermi le pa**e da stamattina, giuro".

La Sorge ha poi continuato affermando: "O va via lui o me ne vado io da qua. Io non sto qui a farmi trattare in questo modo". "Adesso è carico dopo la puntata di lunedì. Io volevo parlargli, poi ho visto quell'energia e non gli ho più parlato. Fa fatica anche a salutarci al mattino" ha prontamente replicato Belli cercando di calmarla e farla ragionare.

Leggi anche Miriana Trevisan e Nicola Pisu sempre più vicini

"Che sfigato" ha aggiunto Soleil scagliandosi ancora contro Gianmaria "Già mi ha creato problemi, mi ha mancato di rispetto e in più ora prova a mettermi in mezzo. Ti permetti pure di rispondermi male così, ma vaffan**lo. Scollati proprio. Non ne posso più. Io continuo a cercare di essere carina e devo vedere queste cose. Meglio che sto zitta, non esiste. Resisto una, due, tre volte, ma alla terza mi rompo il ca**o".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.