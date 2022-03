Grande Fratello Vip, Soleil Sorge fa un passo indietro sul fidanzato Carlo: "E' come Mark Caltagirone"

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si sbottona sul suo misterioso compagno e rivela i rapporti con i suoi noti ex, tra cui Jeremas Rodriguez.

Soleil Sorge, tra le grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è tornata ospite nel talk show di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin, l'ex gieffina ha parlato del suo misterioso fidanzato che ha conosciuto poco prima di entrare nella Casa del Gf Vip e di cui si è sempre dichiarata innamoratissima. L'uomo sarebbe un imprenditore siciliano di nome Carlo.

Gf Vip, Soleil Sorge a Verissimo: "Mai detto che sono fidanzata..."

Il volto e il cognome di quest'ultimo resta però tuttora un mistero, tanto che si è parlato di lui si come un nuovo caso simile a quello dell'imprenditore inesistente Mark Caltagirone, promesso sposo di Pamela Prati. Sulla questione, sono interventi anche alcuni paparazzi che hanno rivelato di non aver mai visto Soleil in compagnia di Carlo, dopo l'uscita di scena nel reality:

"Se Carlo esiste? E’ un Mark Caltagirone non esiste! Hai mai conosciuto un uomo paragonabile a Superman? Nessuno l’ha mai visto e resterà così. Quando un rapporto viene contaminato da dinamiche esterne si rovina. Io non ho mai detto di avere un fidanzato ma mi sono innamorata… non vedo anelli sulla mia mano. Le cose si vedranno con il tempo. Sono in un momento della mia vita in cui non sono ancora pronta per definire.

La 27enne italo-americana ha parlato anche di due suoi noti ex fidanzati, Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, conosciuto all'Isola dei Famosi, e Luca Onestini, l'ex gieffino ed ex tronista di Uomini e Donne, conosciuto invece nel dating show di Maria De Filippi:

Jeremias era fortissimo quando eravamo insieme all’Isola e sono certa che saranno una coppia forte. Siamo in buonissimi rapporti ma non ci sentiamo costantemente però gli auguro tutto il bene perché merita tanta felicità. Alla Pupa e il Secchione c’è un mio ex cognato, sì! Con Luca Onestini? Quasi non ricordo più. Lo definisco un conoscente a malapena non ci siamo mai visti o parlati… totalmente indifferente. E’ passato così tanto tempo… da parte mia non c’è alcun tipo di rancore.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.