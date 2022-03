Gossip TV

Nel talk show di Federica Panicucci si è affrontato il "caso" sul fidanzato dell'italo-americana.

Pronta a debuttare come opinionista nella terza edizione de La Pupa e il Secchione, in onda a partire da questa sera su Italia 1 con al timone Barbara D'Urso, Soleil Sorge potrà già ripartire sul piccolo schermo, dopo l'amara conclusione della sua recente avventura al Grande Fratello Vip che, da grande favorita, l'ha vista precipitare in una escalation non troppo positiva, in cui ha dovuto dire addio al reality ancora prima della finale.

Grande Fratello Vip, tra Soleil Sorge e il misterioso Carlo è già finita? Il gossip esplode

Ma oltre alla sua carriera professionale, intorno all'ex corteggiatrice, c'è tanto chiacchiericcio in merito alle sue vicende sentimentali. Pochi giorni fa, nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, aveva ribadito di amare il suo misterioso e riservato imprenditore siciliano di nome Carlo, spesso nominato all'interno delle mura di Cinecittà.

"Sì, è sempre esistito ma ho voluto tutelarlo. Stavamo insieme da poco, ma il legame che si è creato è stato così intenso che l’ho sentito vicino durante tutto il percorso" ha voluto ribadire la Sorge ai microfoni di Silvia Toffanin. Eppure, secondo quanto rivelato dal paparazzo Andrea Alajmo, lui e tanti altri colleghi, appostati da giorni sotto casa dell'ex corteggiatrice per riuscire a immortalata con il fidanzato, ha affermato che di quest'ultimo non ci sarebbe ombra.

"Stiamo già quasi mollando, stiamo pensando tutti che sia finita. Dopo una settimana che è uscita dalla Casa non si è mai fatto vedere!" ha osservato Alajamo.

Pare dunque che la Sorge, una volta uscita dalla Casa, dopo sei mesi di lontananza, non lo abbia mai rivisto. Che l'uomo abbia deciso di chiudere la storia dopo aver assistito alle attenzioni dell'ex gieffina rivolte ad Alex Belli? Lo scopriremo prossimamente. L'ipotesi è stata confermata dalla Paniucci che ha fatto notare che l'uomo potrebbe non aver gradito ciò che ha visto nel reality.

Nel mentre, Raffello Tonon, ex protagonista della seconda edizione del Gf Vip, ha commentato lapidario: "Nel caso, lui ha scansato un fosso!”

